Chevrolet показал официальные тизеры обновленного электромобиля Bolt EV и нового электрокроссовера Bolt EUV, их производство запустят летом 2021 года

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Серийной версии электрохэтчбека Chevrolet Bolt EV скоро исполняется четыре года, так что в General Motors решили, что самое время радикально обновить модель. Ну, а чтобы не упускать из виду популярный сегмент кроссоверов, вместе с обновленным Chevrolet Bolt EV также выпустят полностью новый электрокроссовер Chevrolet Bolt EUV (Electric Utility Vehicle).

Слухи об этих моделях ходят довольно давно, но именно сегодня автопроизводитель впервые опубликовал официальные изображения новинок. Благодаря видео можно убедиться в том, что электромобили выполнены в едином стиле и отличаются по большому счету только форматом.

В момент выпуска электрохэтчбек Chevrolet Bolt EV получил запас хода на уровне 383 км по измерительному циклу EPA. В 2019 модель незначительно обновили, увеличив запас хода до 417 км. Европейская версия модели Opel Ampera-e отличалась запасом хода 520 км по циклу NEDC и 380 км по циклу WLTP.

Электрокроссовер на основе Chevrolet Bolt EV уже демонстрировался в Китае под именем Chevrolet Menlo EV, однако версии для США и Европы скорее всего будут отличаться не только визуально, но и технически.



Chevrolet Bolt EUV

Вместе с публикацией изображений в General Motors также объявили, что серийное производство моделей Chevrolet Bolt EV и Chevrolet Bolt EUV стартует летом 2021 года, при этом кроссовер станет первым автомобилем бренда, который получит новую систему автономного управления Super Cruise.

Источник: GM