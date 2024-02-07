Генри Кавилл признался в «нелюбви» к секс-сценам: «Ими часто злоупотребляют в кино»

Звезда «Ведьмака» и «Человека из стали» считает, что секс-сцены используют слишком часто, хотя иногда они не несут никакого смысла для основной идеи фильма.

Недавняя актерская работа Кавилла, шпионский боевик «Аргайл» только что дебютировала в кинотеатрах, и Генри, вместе с режиссером Мэтью Воном, в честь премьеры посетили подкаст Happy Sad Confused. Помимо обсуждения самого фильма во время разговора затронули и тему секс-сцен — на что Вон ответил, что «не понимает этого», а Кавилл его поддержал.

«Есть обстоятельства, когда сцены секса действительно полезны фильму, а не только зрителям», — сказал актер. «Но иногда ими злоупотребляют. Возникает ощущение: «Действительно ли это нужно? Или это просто люди без одежды?», и вы думаете: «Тут нет ни одной части, которая будет касаться остальной части фильма».

Хотя Кавилл и признал, что некоторые секс-сцены могут быть гармоничными и помогают истории, но считает, что иногда лучше оставить их для человеческого воображения.

К счастью для актера, в фильме «Аргайл» нет сцен секса. Боевик показывает Кавилла в роли шпиона и главного героя книг, созданных писательницей Элли Конвей (Брайс Даллас Ховард). По сюжету автор погружается в реальное шпионское приключение после того, как одна из ее книг раскрывает настоящие тайны мирового преступного синдиката.