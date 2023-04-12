Германия и Франция готовят расследования в отношении Apple из-за антиконкурентной политики отслеживания в приложениях

Рекламодатели и крупные онлайн-платформы, такие, как Facebook, высказывали свои возражения против политики Apple относительно отслеживания в приложениях. Теперь же компания из Купертино столкнулась с антимонопольными расследованиями по этому вопросу в двух европейских странах. Французское ведомство по вопросам конкуренции обнаружило факты антиконкурентного поведения Apple в отношении отслеживания в приложениях аналогичные выводы были сделаны в Германии.

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Ранее Apple разрешала приложениям свободно использовать анонимные идентификаторы отслеживания для привязки рекламы к посещениям сайтов. Это позволяло разработчикам продавать персонализированную рекламу в своих приложениях, что приносит больший доход, чем обычная реклама. Положение изменилось с введением новой политики Apple в отношении отслеживания. Теперь разработчики приложений обязаны спрашивать разрешение пользователя на отслеживание. Естественно, большинство людей отвечает отрицательно.

Марк Цукерберг, владелец Facebook и Instagram, был особенно расстроен новой политикой Apple. Он предсказывал, что изменение политики будет стоить ему миллиарды долларов в год. В частности, Цукерберг возражал против того факта, что собственные приложения Apple не должны запрашивать разрешение на отслеживание – это позволяет производителю iPhone собирать данные, недоступные сторонним разработчикам.

Немецкий антимонопольный регулятор на прошлой неделе решил, что подобное поведение делает Apple законным объектом для применения специальных мер против злоупотребления доминирующим положением на рынке. Власти Германии расследуют подозрения о том, что новые правила могут благоприятствовать собственным предложениям Apple и/или препятствовать другим компаниям.

Французское антимонопольное управление, по всей вероятности, начнет антимонопольное расследование в отношении Apple в связи с тем же вопросом, связанным с изменениями Apple App Tracking Transparency в 2021 году. Регулятор готовит выпуск официального «Заявление о возражениях» на следующей неделе – этот шаг обозначает обнаружение нарушений на стадии предварительного исследования ситуации. Жалоба, ставшая поводом для расследования, была подана четырьмя французскими рекламными торговыми группами.

Источник: 9to5mac