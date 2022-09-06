Рекламный бизнес Apple набирает обороты на фоне ослабления позиций Facebook и Google — этому поспособствовали изменения политики конфиденциальности iOS в 2021 году

Согласно исследованию, опубликованному Appsumer, Apple набирает обороты в цифровой рекламе, в то время как Google и Facebook теряют популярность. Был проведен анализ рекламных бюджетов более чем 100 различных компаний, занимающихся потребительскими приложениями. Его результат показал, что рекламный бизнес Apple выиграл от крупного обновления конфиденциальности iOS компании в 2021 году, из-за которого таким компаниям, как Facebook, стало сложнее отслеживать пользователей интернета.

Уровень принятия рекламодателями размещения рекламы в App Store во втором квартале вырос почти на 4% по сравнению с прошлым годом и составил 94,8%. Принятие Facebook снизилось на 3% – до 82,8%, сообщает Appsumer. Рейтинг Google снизился на 2% и сравнялся с показателем Apple.

Обновление Apple App Tracking Transparency (ATT) ограничило объем данных, которые приложения, подобные Facebook, могут использовать для помощи брендам в их рекламных онлайн-кампаниях.

Курс Java Навчіться розробляти на Java та заробляйте від $700 на старті кар’єри РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

«Интересно, что ограничения ATT для сторонних рекламодателей не действуют в той же мере для самой Apple», — отмечает Шумел Лайс, генеральный менеджер Appsumer. «Таким образом, Apple видит больше данных, что является преимуществом перед другими каналами рекламы на iOS».

С точки зрения расходов разработчиков на онлайн-рекламу, Google остается на первом месте с 34% полученных средств. Facebook занимает второе место с 28%, за ним следует Apple с 15%. При этом финансовая доля Facebook возросла на 4%.

Источник: CNBC