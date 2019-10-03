Глава налогового комитета ВРУ предлагает полностью запретить ФЛП предоставлять услуги, оставив им только производство и торговлю





«Слуги народа» решили радикально бороться с возможными нарушениями при использовании упрощённой системы налогообложения для минимизации налогов при выплате заработной платы. Теперь вместо создания отдельной 5-й группы ФЛП для представителей IT-отрасли предлагается полностью запретить физическим лицам-предпринимателям возможность оказывать услуги. По задумке властей, предпринимателям будет дозволено только заниматься производством и торговлей. С таким предложением выступил председатель налогового комитета Верховной Рады, депутат от партии «Слуга народа» Данил Гетманцев в одном из последних интервью.

«Понятно, что есть нюанс с уклонением от налогов при выплате зарплат через ФЛП. Но если совместить эти вещи (поднятие порога максимального дохода для того, чтобы иметь право работать на упрощенной системе налогообложения — ред.), чтобы нельзя было использовать ФЛП при выплате зарплат, например, убрать услуги, оставить только торговлю и производство, то я не вижу проблем для государства в этом», — заявил Гетманцев.

Он отметил, что цель законов его комитета, в частности закона об обязательных кассовых аппаратах для торговцев, заключается в том, чтобы заставить крупный бизнес прекратить уклоняться от уплаты налогов.

Напомним, это не единственное планируемое новшество, которое может затронуть малый бизнес в Украине. В начале сентября новое правительство предложило ввести новый налог для ФЛП, работающих в IT-сфере. Помимо этого, предлагалось обязать их уплачивать военный сбор и двойную ставку ЕСВ. В результате, налоговая нагрузка для таких предпринимателей может увеличиться более чем в 2 раза. Кроме того, всех физических лиц-предпринимателей, работающих в сфере торговли, предлагают обязать использовать кассовые аппараты, а за нарушения кассовой дисциплины – ввести штрафы и «кэшбек» для тех, кто такие нарушения выявит. Соответствующие законопроекты уже были рассмотрены и проголосованы во втором чтении.

Источник: hromadske