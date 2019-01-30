ГФС опубликовала рейтинг Топ-100 крупнейших налогоплательщиков Украины. Туда попали все крупные телеком-игроки, включая Киевстар, Vodafone, Укртелеком и lifecell

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Государственная фискальная служба Украины опубликовала рейтинг ТОП-100 крупнейших компаний-плательщиков налогов, которые суммарно перечислили в сводный бюджет страны 291,7 млрд грн, что на 14% выше прошлогодних показателей. Интересно, что в этот рейтинг вошли сразу четыре украинские телеком-компании, но не попал ни один представитель IT-сферы.

На сайте ГФС приведен полный список ТОП-100 плательщиков налогов, однако нас больше интересуют профильные компании. К примеру, в телеком-индустрии больше всего заплатили следующие четыре компании:

ПРАТ «КИЇВСТАР» – 5 047,7 млн грн ПРАТ «ВФ УКРАЇНА» – 2 439,1 млн грн ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» – 1 309,9 млн грн ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» – 920,8 млн грн

В рейтинг также попали сразу девять банков, мы приведем только первую пятерку:

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» – 3 123,9 млн грн АТ «УКРЕКСІМБАНК» – 1 238,4млн грн АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» – 1 077,5 млн грн ПАТ «АЛЬФА-БАНК» – 859,3 млн грн ПАТ»УКРСОЦБАНК» – 804,9 млн грн

Десятка самых крупных налогоплательщиков, вне зависимости от сферы деятельности, выглядит следующим образом:

ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» – 41 255,9 млн грн (12 месяцев 2017 года – 50 455,9 млн грн); НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» – 28 115,5 млн грн (12 месяцев 2017 года – 11 518,0 млн грн); ПРАТ «А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ «В.А.Т.- ПРИЛУКИ» – 16 050,9 млн грн (12 месяцев 2017 года – 14 055,2 млн грн); ПАТ «УКРНАФТА» – 15 544,5 млн грн (12 месяцев 2017 года – 10 364,5 млн грн); ПРАТ «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА» – 14 772,6 млн грн (12 месяцев 2017 года – 13 572,1 млн грн); ПАТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА» – 9 657,6 млн грн (12 месяцев 2017 года – 9 548,9 млн грн); ПАТ «УКРТАТНАФТА» – 9 126,9 млн грн (12 месяцев 2017 года – 8 691,9 млн грн); АТ «ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА» – 7 402,7 млн грн (12 месяцев 2017 года – 7 528,9 млн грн); АТ «УКРТРАНСГАЗ» – 6 636,6 млн грн (12 месяцев 2017 года – 7 815,6 млн грн); ДП «ЕНЕРГОРИНОК» – 6 541,9 млн грн (12 месяцев 2017 года – 7 195,4 млн грн).

Также можем отметить такие компании, как ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» – 5224,1 млн грн; «НОВА ПОШТА» – 1615,6 млн грн; ДП «МА «БОРИСПІЛЬ» – 1602,9 млн грн; ПАТ «УКРПОШТА» – 515,1 млн грн; ПОЛІГРАФКОМБІНАТ «УКРАЇНА» – 565,4 млн грн; ДП «АНТОНОВ» – 707,4 млн грн.

Источник: ГФС Украины