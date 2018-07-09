Гигафабрика Tesla в Украине: жители Тернополя предлагают отдать Маску здание текстильной фабрики «Текстерно»

Жители Тернополя разместили на сайте E-dem.in.ua петицию-предложение, в которой обратились к местным властям по поводу возможности строительства завода по выпуску аккумуляторов Tesla Gigafactory. На момент написания этих строк петиция, запущенная 18 июня, уже собрала 310 подписей из 300 необходимых. То есть, теперь власти должны ее обязательно рассмотреть в течение 30 дней, но, как обычно, сам по себе набор необходимого количества подписей еще ничего не гарантирует.

Суть петиции в том, чтобы официально обратиться к Илону Маску с предложением выделить здание завода «Текстерно» для строительства Гигафабрики, завода Tesla Motors по производству литий-ионных аккумуляторов.

Автор петиции – Роман Кульчицкий – обращает внимание властей на то, что сейчас Tesla как раз рассматривает варианты местоположения одного из ее будущих заводов в Европе. И приводит несколько очевидных доводов в пользу инициативы – новые рабочие места, увеличение доходов в бюджет, рост туристической привлекательности и развитие транспортной инфраструктуры.

Отметим, что за последнее время тема, а точнее, фантазии на тему строительства Гигафабрики в Украине поднимаются все чаще. И все началось еще в конце 2016 года, когда Маск впервые заявил о намерении построить Gigafactory 2 в Европе. С тех пор основатель и глава Tesla несколько раз возвращался к планах касательно строительства новых заводов Gigafactory, которых, если опираться на слова Маска, сейчас уже планируется минимум пять штук, но без какой-либо конкретики – без объявления местоположения новых фабрик и сроков строительства.

Отметим, что сейчас у Tesla есть только одна гигафабрика, совместное предприятие с Panasonic в Неваде. Она приступила к выпуску аккумуляторов (для дома и электромобилей) в начале 2017 года, но выход предприятия на полную мощность намечен на 2020 год.

Что касается Gigafactory 2 в Европе, с большой долей уверенности можно предположить, что она расположится в Германии. Объявляя о покупке немецкого производителя промышленных роботов Grohmann Engineering в ноябре 2016 года, Tesla одновременно говорила о намерении инвестировать значительные средства в эту страну ветряных электростанций.

Но это никак не мешает некоторым личностям «заигрывать» с Маском в соцсетях без каких-либо конкретных деловых предложений. А министру инфраструктуру Владимиру Омеляну надеяться, что Tesla построит в Украине Gigafactory по производству аккумуляторных батарей, а заодно еще и Hyperloop.

Источник: E-dem.in.ua