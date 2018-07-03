Германия установила новый рекорд в генерации энергии из возобновляемых источников

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Германия установила новый рекорд по выработке электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ), сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные немецкого энергоконцерна Eon.

За первую половину 2018 года объекты ВИЭ выработали более 104 млрд кВт⋅ч энергии. В это значение не вошла энергия от солнечных панелей, которую домохозяйства получили напрямую.

Наибольший вклад внесли ветряные электростанции, которые обеспечили около 55 млрд кВт⋅ч.

В целом для Германии подобного рода рекорды, связанные с генерацией энергии из возобновляемых источников, уже давно стали обыденными. В конце прошлого года мы рассказывали, как ветряная энергетика этой страны временно заставила «уйти в минус» цены на электричество. Впрочем, пока что данные явления происходят крайне редко.

Сейчас доля возобновляемой энергии в Германии составляет около 33%. По итогам прошлого года был зафиксирован рост на 4 процентных пункта выше показателя предыдущего года. Но уже к 2050 году Германия планирует довести долю энергии из возобновляемых источников до 100%.

В ближайшие 2 года планируется строительство ветропарков и солнечных электростанций суммарной мощностью порядка 8 гигаватт, что эквивалентно строительству 7-8 атомных станций.

До конца года правительство ФРГ должно выработать план полного отказа от угольных электростанций, самые старые и вредные с точки зрения выброса углекислого газа начнут закрываться уже с 2019 года. Далее под нож пойдут газовые электростанции, на которые сейчас приходится около 12% потребляемой ФРГ электроэнергии.

Источник: Deutsche Welle