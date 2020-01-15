GitHub запустил бета-тест приложения для Android (версия для iOS – на подходе)





Крупнейший в мире сервис код-хостинга GitHub во время проведения конференции GitHub Universe 2019 объявил, что в скором времени он появится на мобильных платформах iOS и Android. Хотя компания изначально выпустила приложение для Android ещё в 2012 году, позже в 2015 году оно было удалено из магазина Google Play. На текущий момент выпущена новая бета-версия приложения GitHub для Android. Основная цель такого приложения – облегчить выполнение задач, пока пользователь в пути.

Хотя приложение позволяет пользователям просматривать репозитории, обмениваться отзывами в обсуждениях и выполнять поиск среди других функций, просмотр кода невозможен, если он не является частью запроса на слияние. Пользователи могут просматривать только файл README для каждого хранилища.

На данный момент приложение доступно только ограниченному числу разработчиков. Доступ к нему предлагается через приглашения по электронной почте со ссылками. Такие письма приходят тем, кто ранее подписался на предварительную регистрацию бета-версии приложения для Android. Для остальных желающих приять участие в бета-тесте GitHub увеличит количество мест «по мере их появления». Заполнить заявку на участие в тестировании приложения можно по следующему адресу.

Источник: neowin