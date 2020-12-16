Глава Минцифры: За два дня почти 134 тыс. украинцев успешно подали через «Дію» заявки на материальную помощь ФОПам





14 декабря в мобильном приложении и на сайте «Дія» по инициативе президента Украины Владимира Зеленского была запущена онлайн-услуга по оформлению единовременной материальной помощи ФОПам и наемным работникам. За два дня ею успешно воспользовалось почти 134 тыс. человек, рассказал в своем телеграм-канале вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Глава Минцифры также привел подробные данные по количеству оформленных заявок через сайт и приложение «Дія»:

приложение — 108 545

сайт — 25 329

Помощь составляет 8000 гривен, ее, напомним Рада утвердила в рамках законопроекта №4429 в начале декабря. Более подробно о том, кто может получить материальную помощь и как это сделать через «Дію», мы рассказывали в предыдущем материале. На днях Киберполиция также рассказала о 100 обращений пострадавших от мошенников, которые обманом (обещая материальную помощь в 8 тысяч гривен от Зеленского) вытягивают деньги и персональные данные у особо доверчивых граждан.