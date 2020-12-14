ФОПи і наймані працівники від сьогодні можуть подавати електронні заяви на матеріальну допомогу у 8 тисяч гривень через Дію





З 14 до 31 грудня ФОП та офіційно наймані працівники юридичних осіб або ФОП можуть отримати одноразову матеріальну допомогу у застосунку та на порталі Дія, повідомили в Мінцифрі. Відповідна послуга — подання заяви на отримання матеріальної допомоги ФОПам та найманим працівникам — стане доступною вже сьогодні, 14 грудня.

Допомога складає 8 тисяч гривень, її, нагадаємо Рада затвердила в рамках законопроєкту №4429 на початку грудня.

Оформити електронну заявку на допомогу можна на єдиному порталі державних послуг Дія, а також у мобільному застосунку Дія. Для цього потрібно зайти у розділ “Послуги”. Заповнення заяви складе не більше 5 хвилин, обіцяють розробники.

Гроші буде зараховано на особистий гривневий рахунок до 31 грудня 2020 року. Для того, щоб отримати кошти, треба вказати IBAN свого особистого гривневого рахунку.

Допомогу можуть отримати офіційно наймані працівники юридичних осіб або ФОПі за кількох умов:

основний КВЕД належить до тих, стосовно яких вжито карантинних заходів;

організація, нарахувала ЄСВ за ІІІ квартал 2020 року;

середня заробітна плата найманого працівника не перевищує 30 тис. грн на місяць за ІІІ квартал;

найманий працівник не працює за сумісництвом в організації.

Для ФОП також є кілька умов отримання матеріальної допомоги. Серед них:

на 31.10.2020 основний КВЕД віднесено до переліку тих, стосовно яких вживають карантинні заходи;

здійснює діяльність понад 3 місяці;

сплатив ЄСВ не менше, ніж за три місяці у 2020 році;

якщо людина не є ФОПом та найманим працівником одночасно.

Щоб отримати послугу, як основний КВЕД юридичної особи-роботодавця або ФОП, станом на 31 жовтня 2020 року має бути вказано КВЕД із переліку, доступного за посиланням.

Детальніше про послугу та умови її надання розповідається на сайті Дія.