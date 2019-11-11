ОБНОВЛЕНО. Глава налоговой службы: ФЛП 3-й группы ЕН даже при безналичных переводах должны будут использовать РРО, но это не точно





Принятые ВРУ и подписанные Зеленским законы об использовании кассовых аппаратов (регистраторы расчетных операций, РРО) физическими лицами-предпринимателями содержат много подводных камней. И некоторые из них постепенно всплывают на поверхность.

Неприятным сюрпризом для многих сотрудников IT-сферы и многих других ФЛП, работающих в рамках 3-й группы единого налога, станет необходимость использования РРО даже при безналичном поступлении денег на банковский счёт. О таком требовании законодательства в одном из последних интервью заявил руководитель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов.

«Что касается третьей группы: да, действительно, на сегодняшний день, по тем нормам, которые есть в законе, в случае перечисления с банковского счёта на банковский счёт нужно применять РРО», — заявил Верланов.

Об этом говорится на временной отметке 12:32 видео.

Если следовать логике чиновника, то при безналичном банковском расчёте, когда деньги перечисляются с текущего счёта заказчика на текущий счёт исполнителя-ФЛП, таким предпринимателям нужно дополнительно провести эту операцию через РРО. Чиновник уточнил, что в таких случаях не нужно печатать кассовый чек, а выпускается электронный кассовый чек. Предпринимателю нужно «фискализировать эту операцию». Иными словами, теперь налоговой службе будет недостаточно банковской выписки, а потребуется ещё дополнительно провести ту же самую операцию через РРО.

Добавим, ранее о такой перспективе (расширении сферы применения РРО и на ФЛП, принимающих исключительно безналичные платежи) говорил и глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. В ответ на вопрос журналиста о том, как закон коснётся ФЛП на 3-й группе единого налога, которые получают оплату за услуги на банковский счёт и сейчас имеют право работать без РРО, он ответил:

«Это, наверное, был наиболее сложный вопрос при подготовке законопроекта. Мы столкнулись с дилеммой: либо дать Государственной налоговой службе полный доступ к банковской тайне, чтобы она могла получать данные об оборотах по счетам предпринимателей и таким образом контролировать лимиты, либо обязать СПД на третьей группе ЕН выдавать чеки при приеме безналичной оплаты. Выбрали второй вариант».

Хотя позже он сделал уже противоположное заявление:

«Если мы говорим о совершении оплаты за проданные товары (предоставленные услуги) в безналичной форме (перечисление некоторой суммы денег со счёта плательщика на счета получателей средств, а также перечисление банками по поручениям предприятий и физлиц средств, внесенных наличкой в кассу банка, на счет получателей средств), то в таком случае расчёты проходят без использования РРО. Принятые законы в указанной ситуации изменений не предусматривают».

Теперь же глава Государственной налоговой службы Украины (а именно это ведомство будет контролировать использование РРО и штрафовать за нарушения) подтвердил опасения предпринимателей. Фактически, он признал, что законодательные новшества затронут не только тех ФЛП, которые работают в сфере торговли или услуг и принимают наличные деньги (как заявлялось изначально), но всех физических лиц-предпринимателей.

Вероятно, такие изменения были внесены в законопроекты на финальных этапах рассмотрения. Изначально законопроекты об использовании РРО распространялись на расчёты в «наличной и/или безналичной форме». Но, по словам юристов, если первая версия проекта предусматривала трактовку «в безналичной форме (с применением платёжных карточек, платёжных чеков, жетонов и т.п.)», то в дальнейшем словосочетание «платёжных карточек» заменили на «платёжные средства». И, судя по всему, налоговая служба очень широко трактует эти самые «платёжные средства».

ОБНОВЛЕНО: Вскоре после публикации материала на сайте Государственной налоговой службы Украины появилось опровержение слов Сергея Верланова, сделанное… самим же Сергеем Верлановым.

«Так, если расчёты за приобретенный товар (услугу) проводятся в безналичной форме без применения платежных карточек и средства перечисляются с текущего счёта покупателя на счёт продавца, такая операция не требует применения РРО. То же самое касается случаев, когда покупатель рассчитывается с продавцом путём внесения денежных средств через банк для последующего их зачисления на текущий счёт продавца. «Срабатывает» освобождение, предусмотренное для банковских операций в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона» — говорится в сообщении ведомства.

В публикации на сайте ГНСУ говорится, что РРО необходимо использовать не во всех случаях перечисления денег на банковский счёт ФЛП, а только при оплате покупок или услуг картой.

«Если расчёты за товар или услугу произошли с использованием банковской платёжной карты, то такая операция подпадает под определение «расчётной операции» для целей упоминавшегося Закона», — отмечают в ГНСУ.

Таким образом, если деньги для расчёта списываются с текущего счёта на текущий счёт ФЛП, а не с банковской карты, или же вносятся в кассу банка для последующего перечисления на счёт ФЛП, то в таких случаях применять РРО не нужно, теперь говорит Сергей Верланов.

«То есть юристы, консультанты, айтишники, другие самозанятые лица, в том числе и те, кто работает на третьей группе упрощённой системы налогообложения, не должны применять регистраторы расчетных операций, если их клиенты рассчитываются с ними исключительно в безналичной форме без применения платежных карточек и перечисляют им средства на текущий счёт банковским переводом. Также РРО не нужны, если клиент в кассе банка вносит наличные для дальнейшего их зачисления на текущий счёт продавца», — отметил председатель ГНС Сергей Верланов.

При этом в ведомстве признают, что существует много вопросов по нюансам использования РРО, и ГНСУ вместе с Министерством финансов будут в дальнейшем проводить разъяснительную работу.

Источник: Hromadske, YouTube, AIN, ГНСУ