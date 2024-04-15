Главный спойлер второго сезона Fallout может быть у всех на виду ─ теория о Братстве Стали и Легионе Цезаря

Сериал Fallout может скрывать неожиданный спойлер буквально на глазах — и именно на него поклонникам Fallout: New Vegas стоит обратить пристальное внимание.

Пользователь Reddit OmegaSpartan256 выдвигает интересную теорию ─ она заключается в том, что Братство Стали объединилось с фракцией Легиона Цезаря в Нью-Вегасе.

Легион Цезаря был основной группой в игре Fallout: New Vegas, которая вышла в 2010 году. Эта фракция гордилась своей римской эстетикой и присягнула на верность Цезарю, который назвал себя сыном римского бога Марса, и выбирала себе латинские и римские имена, такие как Луций и Гай.

Вот здесь и проявляется теория. Братство Стали в сериале Fallout имеет чрезвычайно уникальные имена до того момента, когда они поднимаются по ступеням в группе: Максим, Тит и Тадей — это лишь некоторые из тех, кого они знают. Как предполагает пользователь Reddit, религиозный фанатизм делает еще более убедительным то, что остатки Легиона Цезаря переместились и сформировали западную ветвь Братства Стали по своему вкусу.

Есть еще одна весомая подсказка. В течение первого сезона время от времени можно видеть красно-желтый флаг Братства Стали. Однако ни в одном из других проявлений Fallout Братство Стали не использует такую цветовую схему. Однако ее использует Легион Цезаря.

Поскольку первый сезон сериала Fallout заканчивается, не стесняясь указывать Нью-Вегас в качестве локации, кажется, что Братство Стали, скрывающее секрет в форме Легиона Цезаря, было бы идеальным способом задать тон второму сезону. Это откроет огромные сюжетные возможности для продолжения истории, например, Гражданская война Братства стали, появление новой силы в Пустоши или сбор осколков самого Нью-Вегаса.

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Источник: gamesradar