Обновлено. Глобальный анонс MIUI 11: точный план выхода обновлений для почти трех десятков смартфонов Xiaomi и Redmi

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На сегодняшней презентации смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro в Индии компания Xiaomi анонсировала глобальную версию новой оболочки MIUI 11 — и заодно опубликовала точный план выпуска финальных версий глобальной прошивки для разных моделей смартфонов Xiaomi и Redmi.

Обновлено: Xiaomi уточнила, что предыдущий график по выпуску обновлений MIUI 11 для совместимых моделей смартфонов относился к рынку Индии. На глобальном сайте уже есть уточненный график для Европы:

Итак, обновление совместимых моделей Xiaomi и Redmi до новой версии MIUI 11 будет проходить поэтапно. Говоря конкретнее, будет четыре этапа развертывания прошивок.

Первый начнется уже 22 октября и завершится 31 октября. В этот временно отрезок стабильные версии глобальных прошивок MIUI 11 выйдет для следующих моделей:

Pocophone F1;

Redmi K20;

Redmi Y3;

Redmi 7;

Redmi Note 7;

Redmi Note 7S;

Redmi Note 7 Pro.

На втором этапе (с 4 по 12 ноября) планируется обновить наибольшее число смартфонов. В этот временной отрезок обновления должны получить владельцы следующих смартфонов:

Redmi K20 Pro;

Redmi 6;

Redmi 6 Pro;

Redmi 6A;

Redmi Note 5;

Redmi Note 5 Pro;

Redmi 5;

Redmi 5A;

Redmi Note 4;

Redmi Y1;

Redmi Y1 lite;

Redmi Y2;

Redmi 4;

Mi Mix 2;

Mi Max 2.

На третьем этапе (с 13 по 29 ноября) обновятся:

Redmi Note 6 Pro;

Redmi 7A;

Redmi 8;

Redmi 8A;

Redmi Note 8.

Тогда как на четвертом этапе с 18 по 26 декабря единственной моделью числится Redmi Note 8 Pro.

Таким образом, всего в текущей версии графика присутствует 28 смартфонов, тогда как выпуск китайской версии MIUI 11 подтвержден более чем для 40 моделей. Впрочем, отсутствие той или иной модели в списке ещё не означает, что обновление она точно не получит. Не исключено, что этот график не является окончательным. В то же время нельзя не обратить внимание на то, что самые новые из списка Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro получат обновление прошивки в числе последних, тогда как Pocophone F1 — первым, хотя изначально были слухи, что эта модель и вовсе не получит апдейта.

Напомним, MIUI 11 была изначально представлена в Китае 24 сентября. Обновление приносит много визуальных изменений (начиная с нового шрифта и обновленного дизайна и заканчивая обновлёнными фирменными приложениями), новые цвета и звуковые эффекты, основанные на естественных звуках природы (воде, огне, звуках животных), улучшенную функцию всегда включенного экрана Always On Display и некоторые другие новшества.

Источник: Gizmochina