Xiaomi официально представила MIUI 11, обновления получат более 40 моделей смартфонов Xiaomi и Redmi

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Компания Xiaomi официально представила свою новую версию прошивки MIUI 11. Пользователям предлагаются различные новшества и улучшения, включая общесистемный тёмный режим, режим энергосбережения и многое другое.

В MIUI 11 был переработан дизайн, теперь он менее загромождён различными элементами интерфейса. Добавлен тёмный режим и новый шрифт MiLan Pro. Новая функция Ambient Display позволяет выводить различную информацию на экран. Внедрена функция динамических звуков для будильника и уведомлений. Теперь они могут изменяться в зависимости от различных условий, таких как место или время дня.

Вместе с тем, были добавлены пакет приложений для упрощения работы в бизнесе (Mi Work Productivity Suite), приложение для просмотра документов, приложение Mi Share для обмена файлами между устройствами Xiaomi (смартфонами и ноутбуками), Oppo и Vivo. Также появился инструмент для трансляции изображения с экрана смартфона (видео, игрового процесса, презентаций) и приложение для упрощения процесса печати Xiaomi Printing.

Облегчить жизнь путешественникам призван набор инструментов Mi GO Travel Suite. Xiaomi Travelling Assistant хранит всю важную информацию о поездке, включая бронирование, прогноз погоды, курсы обмена валют, контакты посольств и др. Новый режим Super Power Saving Mode позволяет существенно продлить время автономной работы устройства при низком заряде батареи. Xiaomi заявляет, что смартфон сможет работать целый день, даже если осталось всего 5% заряда аккумулятора.

Новая версия прошивки MIUI 11 будет доступна с 24 сентября. С этого дня начинается внутреннее бета-тестирование, а с 27 сентября начнётся распространение публичных бета-версий. На получение публичных бета-версий могут рассчитывать владельцы следующих мобильных устройств:

Xiaomi : Mi 5C, Mi MAX 2, Mi Note 2, Mi MIX, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 5X, Mi Play, Mi Note3, Mi 6X, Mi 6, Mi MIX 2, Mi 8 SE, Mi 8 Youth Edition, Mi MAX 3, Mi CC 9, Mi CC 9e, Mi CC 9 Meitu Custom Version, Mi 8, Mi 8 (со сканером отпечатков пальцев в дисплее), Mi MIX 3, Mi 8 Explorer Edition, Mi MIX 2S, Mi 9 SE, Mi 9;

: Mi 5C, Mi MAX 2, Mi Note 2, Mi MIX, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 5X, Mi Play, Mi Note3, Mi 6X, Mi 6, Mi MIX 2, Mi 8 SE, Mi 8 Youth Edition, Mi MAX 3, Mi CC 9, Mi CC 9e, Mi CC 9 Meitu Custom Version, Mi 8, Mi 8 (со сканером отпечатков пальцев в дисплее), Mi MIX 3, Mi 8 Explorer Edition, Mi MIX 2S, Mi 9 SE, Mi 9; Redmi: Redmi Note 4X, Redmi 4X, Redmi Note 5A стандартная версия, Redmi Note 5A улучшенная версия, Redmi 5A, Redmi 5, Redmi 5 Plus, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi Note 5, Redmi 6 Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi K20 Pro, Redmi K20, Redmi Note 8 Pro.

Однако публичные бета-версии для Redmi Note 8 Pro и Redmi K20 появятся немного позже – 11 и 20 октября, соответственно.

С октября начнётся разворачивание глобальных версий прошивок MIUI 11. В середине октября выйдут глобальные версии прошивки для следующих мобильных устройств:

Xiaomi : Mi 9, Mi 9 Transparent, Mi 9 SE, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi 8, Mi 8 Youth, Mi 8 Explorer’s Edition, Mi 8 (со сканером отпечатков пальцев в дисплее), Mi 8 SE, Mi MAX 3;

: Mi 9, Mi 9 Transparent, Mi 9 SE, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi 8, Mi 8 Youth, Mi 8 Explorer’s Edition, Mi 8 (со сканером отпечатков пальцев в дисплее), Mi 8 SE, Mi MAX 3; Redmi: Redmi K20 Pro, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7.

С конца октября могут начать получать обновления владельцы следующих моделей:

Xiaomi : Mi 9 Pro 5G version, Mi CC 9, Mi CC 9 Meitu Custom Version, Mi CC 9e, Mi MIX 2, Mi Note3, Mi 6, Mi 6X;

: Mi 9 Pro 5G version, Mi CC 9, Mi CC 9 Meitu Custom Version, Mi CC 9e, Mi MIX 2, Mi Note3, Mi 6, Mi 6X; Redmi: Redmi 7A, Redmi 6 Pro, Redmi Note 5, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi S2.

В начале ноября разработчики порадуют обновлением владельцев следующих устройств:

Xiaomi : Mi MIX, Mi 5s, Mi 5s plus, Mi 5X, Mi 5C, Mi Note2, Mi PLAY, Mi Max 2;

: Mi MIX, Mi 5s, Mi 5s plus, Mi 5X, Mi 5C, Mi Note2, Mi PLAY, Mi Max 2; Redmi: Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi 5 Plus, Redmi 5, Red Rice Phone 5A, Redmi Phone 4X, Redmi Note 5A Standard Edition, Redmi 5A High Edition.

Также следует сделать несколько замечаний. Устройство Mi Pad больше не будет получать бета-версий или глобальных обновлений прошивки. Модель Xiaomi CC 9e останется без внутренней бета-версии, а сразу получит публичную бета-версию.

Источник: gizmochina