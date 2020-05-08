Глобальный релиз оболочки MIUI 12 ожидается 19 мая





В конце апреля компания Xiaomi анонсировала очередную версию своей мобильной оболочки MIUI 12. Для китайских пользователей даже появилась возможность принять участие в закрытом бета-тестировании новой версии прошивки. Но в скором времени опробовать MIUI 12 смогут и жители других стран – Xiaomi запланировала глобальный запуск новой оболочки на 19 мая.

Дата глобального релиза была раскрыта в аккаунте MIUI сервиса микроблогов Twitter, где был опубликован тизер с небольшой математической задачей. Её решение и позволяет вычислить дату глобального выхода прошивки MIUI 12. И ответ на эту задачу даёт число 19, что, вероятно, является датой релиза. Скорее всего, речь идёт именно о 19 мая, так как бета-тест в Китае идёт уже несколько недель, и нет смысла откладывать глобальный запуск до 19 июня и ждать ещё один месяц.

Оболочка Xiaomi MIUI 12 основана на Android 10, но включает ряд улучшений в визуальном плане. Среди них упоминаются плоский дизайн, новые анимации, улучшенный тёмный режим. Что касается тёмного режима, то он глубоко интегрирован в 42 системных приложения, специально настроен для 20 массовых приложений и поддерживается большим перечнем сторонних приложений. Также поддерживаются новый алгоритм нелинейной инверсии цветов, улучшенная автоматическая регулировка яркости экрана и динамический шрифт. В новой версии прошивки большое внимание было уделено и вопросам безопасности. Например, система будет отслеживать поведение приложений и уведомлять пользователя, если это поведение покажется подозрительным. Кроме того, улучшена работа с разрешениями приложений на доступ к камере, GPS и другим ресурсам мобильного устройства.

Xiaomi уже набирает бета-тестеров в Индии для работы с Global ROM.

Источник: gsmarena