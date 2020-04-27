Обновление до MIUI 12 получат в том числе и старые модели смартфонов Xiaomi – список





Компания Xiaomi провела онлайн-конференцию, посвящённую своей оболочке для Android-смартфонов. При этом стало известно, что в компании уже проходит внутренний бета-тест MIUI 12, и принять участие в тестировании уже могут и другие пользователи (пока лишь участники Mi Comminty China). Также был обнародован перечень моделей, которые получат это обновление. Как оказалось, китайский производитель решил порадовать выходом новой версии прошивки, в том числе и владельцев старых моделей.

На текущий момент внутренне тестирование MIUI 12 доступно для следующих моделей: Redmi K30, Redmi K20, Xiaomi CC9 Pro, Redmi Note 7 Pro, Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi CC9, Xiaomi CC9 Mi Custom Edition, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 со сканером отпечатков пальцев под дисплеем, Xiaomi Mi MIX 3, Xiaomi Mi 8 Transparent Edition, Xiaomi Mi MIX 2S, Xiaomi Mi Note 3, Xiaomi Mi Max 3, Xiaomi Mi 8 Youth Edition, Xiaomi Mi MIX 2, Redmi Note 5, Xiaomi Mi 6X, Xiaomi Mi 8 SE, Xiaomi Mi 6 и др. При этом отмечается, что это не полный список устройств. Данный перечень сформирован на основании отзывов пользователей, которые пытались зарегистрироваться в тестировании MIUI 12, и это им удалось.

Напомним, оболочка MIUI 12 была официально анонсирована в начале этого года. Среди новшеств этой версии отмечаются Vientiane Screen +, Dark Mode 2.0 и др. Что касается тёмного режима, то он глубоко интегрирован в 42 системных приложения, специально настроен для 20 массовых приложений и поддерживается большим перечнем сторонних приложений. Также поддерживаются новый алгоритм нелинейной инверсии цветов, улучшенная автоматическая регулировка яркости экрана и динамический шрифт.

Новая версия оболочки обеспечит улучшенную графику и анимацию, которая будет даже лучше, чем в стоковой версии Android 10. Используемый «движок рендеринга» обеспечит улучшенное смешение цветов, улучшенный контроль размытия в реальном времени, более плавное сглаживание углов и другие графические прелести.

Кроме того, интерфейс MIUI 12 существенно переработан по сравнению с предыдущей версией. Многие иконки, элементы интерфейса и анимации полностью переделаны. При этом многие элементы интерфейса стали динамическими.

В новой версии прошивки большое внимание было уделено и вопросам безопасности. Например, система будет отслеживать поведение приложений и уведомлять пользователя, если это поведение покажется подозрительным. Кроме того, улучшена работа с разрешениями приложений на доступ к камере, GPS и другим ресурсам мобильного устройства.

MIUI 12 также предложит совершенно новые функции для здоровья и спорта. При помощи встроенных датчиков и новых алгоритмов смартфон в кармане сможет автоматически отслеживать ходьбу, бег, езду на велосипеде, подъём по лестнице на протяжении всего дня. При этом энергопотребление этого комплекса отслеживания составит менее 1% в течение дня.

Источник: gizchina