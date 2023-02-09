Вместо париков и грима: Голливуд открывает секрет вечной молодости с помощью технологии “de-aging”

Одно из наиболее значимых изменений, которое мы видим в нынешнем Голливуде — это все более частое использование технологии цифрового омоложения, позволяющей актерам играть собственных персонажей в совсем юном возрасте.

Персонажи, которых мы видим на экране, обычно соблюдают законы пространства и времени. Например, когда режиссер хочет показать сцену с детства главного героя, он выбирает актера-ребенка, который похож на взрослую версию персонажа. Но если взрослому персонажу нужно выглядеть таким, каким он был в молодости — в действие вступает технология «de-aging».

Харрисон Форд опробовал на себе технологию омоложения в фильме «Индиана Джонс и циферблат судьбы», однако он не единственный голливудский актер, получивший цифровой макияж — Том Хенкс и Робин Райт сыграют себя более молодыми в новом фильме Роберта Земекиса «Here».

Раньше за омоложение или старение актеров отвечали исключительно гримеры, а зернистость пленки помогала скрыть ошибки макияжа и зритель не мог различить тонкие детали лица. Однако для современного видео с высоким разрешением нужен современный грим, и режиссеры выбирают цифровой.

Со времен грима и париков процесс омоложения актера прошел долгий путь. Это заметно в сцене с Куртом Расселом во второй части «Стражей Галактики» — обновленный вид актера был настолько убедительным, что зрители даже не поняли, что это компьютерная графика. Однако «молодые» Аль Пачино и Роберт Де Ниро в фильме Мартина Скорсезе “Ирландец” наоборот слишком отвлекали зрителей.

Когда мы видим «омоложенных» актеров в фильмах — это результат интенсивной CGI-анимации и визуальных эффектов. Актеры снимаются с крошечными пометками на лицах, помогающими редакторам создать 3D-версию головы и синхронизировать ее с движениями головы актера. Затем метки накладываются на оригинальное изображение и придают актеру более юный вид.

Технология «de-aging» все еще достаточно дорога, и ее могут использовать состоятельные голливудские студии. Создание цифровой модели головы персонажа стоит примерно $1 000 000, а каждый анимированный кадр может обходиться от $30 000 до $100 000 в зависимости от сложности.

Источник: Techspot