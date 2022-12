«Индиана Джонс и Циферблат судьбы» — первый трейлер пятой части приключенческой киносаги с Гаррисоном Фордом в украинском дубляже

Сегодня день трейлеров громких кинопремьер: после Paramount с новыми Трансформерами и эстафету перехватила Disney и ее студии: Marvel опубликовала трейлер третий фильм серии «Стражей Галактики» Джеймса Ганна, а Lucasfilm — трейлер нового фильма «Индиана Джонс и Циферблат судьбы» / Indiana Jones and the Dial of Destiny. А украинская кинодистрибьюторская компания Kinomania Film Distribution как всегда не заставила себя ждать с локализованной версией трейлера.

То, что 80-летний Гаррисон Форд вернется к роли известного археолога уже давно не новость, как и то, что «Индиана Джонс и Циферблат судьбы» — первый фильм серии, который снял не Стивен Спилберг; на этот раз в кресло режиссера сел Джеймс Мэнголд («Аутсайдеры», «Логан»). Кроме Гаррисона Форда, в пятом Индиане Джонси снялись Антонио Бандерас — кстати, его героя показали впервые. Также в ленте можно увидеть Фиби Уоллер-Бридж, Джон Рис-Дэвис, Шонетт Рене Уилсон, Томас Кречманн («Подводная лодка»), Бойд Голдбрук («Логан»), Тоби Джонс («Мир Юрского периода 2») и другие — ровно неделю назад Empire опубликовало немало кадров из Фиби Уоллер-Бридж, сыгравшей главную женскую роль в фильме.

Детали сюжета продолжения приключений «Индианы Джонса» авторы пока держат в секрете, однако в недавнем материале журнала Empire сообщалось о намерении вернуться в 1944 год, когда происходили события первого фильма приключенческой кинотетралогии «Искатели утраченного ковчега». Чтобы снять сцену с молодым Гаррисоном Фордом, они использовали сразу несколько новейших технологий омоложения, включая разработку студии Industrial Light & Magic. Более того, авторы заморочились главным образом героя, и даже раздобыли старую кожаную куртку, чтобы воспроизвести его максимально точно. Собственно, несколько кадров с омоложенным Гаррисоном Фордом в образе Индианы Джонса можно увидеть в трейлере. И надо сказать, что компьютерная обработка действительно впечатляет и одновременно пугает.

Трейлер «Индиана Джонс и Циферблат судьбы» (украинский дубляж)

В оригинале (на английском)

Постер

Кадры

Долгожданная пятая часть серии фильмов об Индиане Джонсе выйдет в украинский прокат 29 июня 2023 года.