«Голодные игры‎» возвращаются — в новом иллюстрированном выпуске от Scholastic Press

Scholastic переиздаст оригинальный роман-антиутопию Сюзанны Коллинз с десятком черно-белых иллюстраций.

Первый роман «Голодные игры‎» о 16-летней Катнис Эвердин, которая вынуждена участвовать в играх на выживание, был опубликован Scholastic Press в 2008 году, и с тех пор превратился в большую кинофраншизу. После прошлогоднего успеха приквела, в издательстве решили развить новый импульс интереса к серии с помощью иллюстрированного выпуска.

По данным Gizmodo, издание дополнят более 30 черно-белыми иллюстрациями от Нико Делоро. Сама Коллинз назвала работы художника «впечатляющими‎» и такими, что напоминают иллюстрации Джона Тенниела для «Алисы в стране чудес‎» или гравюры Фрица Айхенберга в «Грозовом перевале‎».

«Я в восторге от рисунков Нико на скретч-борде‎», — написала она, — «И чувствую, что они будут иметь такое же длительное влияние на новое поколение читателей‎».

Как отмечает Entertainment Weekly, иллюстрации сосредотачиваются на оригинальном романе Коллинз, а не на киноверсии персонажей и мира Панема. Когда «Пересмешница» завершила историю Катнис в двух частях, писательница решила не продолжать книги, и вернулась к франшизе только в 2020-м, с «Балладой о певчих птицах и змеях». Сейчас издательство выпускает иллюстрированную версию первой книги — и, возможно, для остальных книг — что может стать одним из последних новых выпусков для серии «Голодных игр» в ближайшем будущем.

Фильм «Голодные игры. Баллада о певчих птицах и змеях» рассказывает о молодых годах будущего антагониста Кориолана Сноу (Том Блайт) и одних из первых «Голодных игр», организованных после разрушительной гражданской войны в Панеме. Семья 18-летнего Сноу переживает тяжелые времена, но он получил шанс изменить свою судьбу, когда его выбрали наставником юной Люси Грей (Рэйчел Зеглер) из Дистрикта 12.

Производство приквела обошлось в $100 млн (для сравнения последний фильм оригинальной серии 2015 года обошелся в $160 миллионов) и сейчас он заработал $336 млн по всему миру.