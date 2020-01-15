АМКУ одобрил перераспределение 4G-частот в диапазоне 900 МГц между операторами, теперь они могут подавать заявки на новые лицензии

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Антимонопольный комитет Украины разрешил операторам мобильной связи распределить между собой частоты в диапазоне 900 МГц для развития сетей 4G, сообщило Министерство цифровой трансформации.

АМКУ проверил, не приведут ли соответствующие планы к нарушению конкуренции, каким будет экономическое и социальное влияние, а также не пострадают ли пользователи. Положительное решение Антимонопольного комитета означает, что теперь операторы могут подать заявки на получение новых лицензий.

В Минцифры отметили, что впереди еще ряд бюрократических процедур, но при сохранении таких темпов уже летом текущего года операторы смогут начать расширять свои 4G-сети в диапазоне 900 МГц. Это, в свою очередь, позволит предоставить возможность пользоваться высокоскоростным интернетом большинству украинцев, включая жителей сельской местности.

Напомним, что осенью прошлого года Кабмин и крупнейшие операторы мобильной связи подписали меморандум о развитии 4G-сетей в Украине. Также операторы составили общий план действий, который поддержал регулятор НКРСИ. Получение разрешения от Антимонопольного комитета является один из шагов в рамках этого плана.

Первоначально Киевстар, Vodafone и lifecell договорились о перераспределении частот в диапазоне 900 МГц, что позволит уже через 1,5 года покрыть 4G почти всю Украину, еще летом прошлого года. При этом НКРСИ рассчитывает, что международные автомагистрали покроют 4G за 30 месяцев (до осени 2022 года), а национальные — за 48 месяцев (в 2025 году).

Источник: Минцифры