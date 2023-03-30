Google Assistant могут интегрировать с ИИ чат-ботом Bard – об этом свидетельствуют кадровые изменения в ключевых подразделениях

Google начала реорганизацию подразделения Assistant – группы, которая занимается цифровыми помощниками, а теперь сосредоточится еще и на чат-боте компании.

Об изменениях было объявлено в записке, которую в среду получили сотрудники от вице-президента и руководителя бизнес-подразделения Google Assistant Сисси Сяо.

Цзяньчан Мао, занимавший должность вице-президента по разработке Google Assistant и сформировавший нынешнего цифрового помощника, покинет компанию по личным причинам. Его функции теперь будет выполнять Пеюш Ранджан, бывший вице-президент коммерческой организации Google, проработавший 16 лет в компании.

«В этом году мы больше, чем когда-либо, сосредоточены на поставках услуг, влияющих на наших пользователей», — пишет Сяо в электронном письме.

Вице-президент по разработке Google Assistant Амар Субраманья теперь будет руководить разработками в команде Bard. Тревор Строман, ранее отвечавший за инженерные работы в подразделении Bard, продолжит исполнять обязанности «технического руководителя», подчиняясь Сяо.

Google Assistant – это умный персональный ассистент, разработанный Google и представленный на конференции Google I/O 18 мая 2016 года. Программа работает на основе искусственного интеллекта и программного обеспечения для обработки языка – подобно помощникам Apple или Amazon.

Assistant используется на мобильных и домашних устройствах, в частности, на смартфонах Pixel, умных колонках и устройствах Nest, смарт-часах и смарт-дисплеях, телевизорах, а также на транспортных средствах через платформу Android Auto.

Изменения в руководящем составе подразделения могут свидетельствовать о том, что Google в будущем может интегрировать технологию Bard в цифрового помощника. Однако остается большой вопрос относительно того, как эту технологию можно использовать для получения прибыли.

Ранее стало известно, что подобные планы по собственному цифровому помощнику рассматривает Apple. Однако процесс интеграции Siri с ИИ чат-ботом усложняет ее «громоздкий дизайн». База данных ‌голосового ассистента Apple содержит обширный список фраз почти на двух десятках языков, смешанных в «куче». Такие элементарные обновления, как добавление новых предложений, требуют перестройки всей базы данных Siri, которая может занять до шести недель, а внедрение более сложных функций, таких как новые инструменты поиска, может занять целый год.

Напомним, что 21 марта Google открыла ограниченный доступ к Bard — пока только для пользователей из США и Великобритании, которые могут записаться в список ожидания на сайте.

Источник: CNBC