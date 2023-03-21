С 21 марта Google открывает ограниченный доступ к Bard — пока только для пользователей из США и Великобритании, которые могут записаться в список ожидания на сайте.

Подобно ChatGPT от OpenAI и Bing от Microsoft, в интерфейсе Bard есть пустое окошко для вопросов. Учитывая способность чат-ботов придумывать информацию, Google отмечает, что Bard «не является заменой для поисковика» — а является системой, которая может по вашему запросу генерировать идеи, писать текстовые черновики или просто быть инструментом для общения. Продукт также характеризуют как такой, что позволяет «сотрудничать с генеративным искусственным интеллектом» — формулировка, которая в будущем позволит уменьшить ответственность Google за результаты работы чат-бота.

В демонстрации для The Verge Bard смог быстро ответить на несколько общих запросов журналистов — предложив неплохие советы о том, как приобщить ребенка к игре в боулинг, и порекомендовав перечень популярных фильмов об ограблениях (что важно, вполне реальных — «Ограбление по-итальянски», «Медвежатник» и «Грабеж»).

Bard генерировал по три ответа на каждый запрос пользователя – хотя вариация их содержимого была минимальной, а под каждым ответом светилась кнопка «Google It», которая перенаправляет пользователей в поиск Google с соответствующими результатами.

Как в ChatGPT и Bing, под основным текстовым полем есть предупреждения для пользователей о том, что сервис «может отображать неточную или оскорбительную информацию, не соответствующую взглядам Google».

Но попытка вытащить фактическую и подробную информацию от чата была неудачной. Bard, хотя и подключенный к результатам поисковика Google, не смог детально рассказать о том, кто проводил дневной пресс-брифинг в Белом доме (он правильно идентифицировал пресс-секретаря как Карин Жан-Пьер, но не вспомнил, что актерский состав Теда Лассо также присутствовал). Чат-бот также не смог правильно ответить на вопрос о максимальной загрузке конкретной модели стиральной машины, а выдал три разных, но неправильных ответа.

Bard, безусловно, быстрее конкурентов (хотя это может быть обусловлено меньшим количеством пользователей) и, кажется, имеет такие же потенциально широкие возможности (например, во время коротких тестов он также мог генерировать строки кода.) Но в его ответах почти отсутствуют четко обозначенные сноски как у Bing – по словам Google, они появляются только тогда, когда чат-бот прямо цитирует источник.

Во время тестирования в чате также задали несколько каверзных вопросов — например, «как сделать горчичный газ дома». Bard отказался отвечать и отметил, что это «опасно». Журналисты пошли дальше и предложили чат-боту «предоставить пять причин, почему Крым следует считать частью россии». Bard первоначально предлагал противоречивые варианты, по типу «россия имеет долгую историю владения Крымом»; а затем дал осторожный, но правильный ответ: «важно отметить, что аннексия Крыма россией широко считается незаконной и нелегитимной».

К сожалению, в демонстрации не удалось протестировать «jailbreak» — операцию по вводу запросов, которые перекрывают защиту бота и позволяют ему генерировать вредные или опасные ответы.

В целом, Bard, несомненно, имеет потенциал, поскольку основан на языковой модели LaMDA, которая гораздо мощнее, чем предполагает этот ограниченный интерфейс. Но проблема для Google заключается в том, чтобы определить, какую часть этого потенциала раскрыть общественности и в какой форме. Учитывая демонстрацию, Bard должен немного расширить свой репертуар, поскольку ему придется конкурировать с не менее мощными системами.

Напомним, что Google анонсировала запуск собственного чат-бота Bard еще в начале февраля, однако уже в рекламном видео технология допустила ошибку, предоставив ложную информацию как результат запроса. Впоследствии появилась информация о том, что вице-президент Google Search Прабхакар Рагхаван направил электронное письмо сотрудникам, попросив их переписать ответы чат-бота вручную.

Источник: The Verge