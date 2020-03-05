Google Assistant теперь может читать веб-страницы и переводить их на 42 языка





Компания Google начинает внедрение функции чтения статей для своего виртуального помощника Google Assistant. С её помощью ассистент сможет читать вслух веб-страницы. Эта возможность была анонсирована на выставке CES в январе.

Чтобы использовать эту функцию, пользователи могут отдать голосовую команду «Hey Google, read it» или «Hey Google, read this page», чтобы Assistant прочитал текст на экране. На экране также будет выделен текст, который виртуальный помощник в настоящее время читает, чтобы пользователи могли следить за ним на странице в процессе чтения вслух. Чтобы пропустить раздел и перейти к другому, нужно коснуться экрана. У пользователей есть возможность настроить скорость чтения Assistant для ускорения или замедления скорости воспроизведения текста. Новая возможность чтения сайтов помощником уже начала разворачиваться на устройствах пользователей по всему миру, но её полноценное внедрение может потребовать некоторое время.

Данная функция также запустится с живым переводом на 42 языка. Таким образом, Google Assistant сначала переведёт веб-страницу на предпочитаемый пользователем язык, а затем прочитает её вслух.

Источник: The Verge