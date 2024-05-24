Samsung требует, чтобы независимые мастерские раскрывали данные клиентов и «разбирали» устройства с неоригинальными запчастями

Владельцы устройств Samsung столкнулись с неожиданной проблемой. Оказалось, что компания требует от сторонних ремонтных мастерских раскрывать персональную информацию о клиентах, которые принесли в ремонт неработающую технику Samsung.

Итак, если пользователь приносит свое устройство Samsung для ремонта в независимую мастерскую, Samsung требует, чтобы мастерская прислала корейской компании имя, контактную информацию, идентификатор устройства и характер жалобы. Более того, если выяснится, что устройство ранее было отремонтировано с использованием компонентов не от Samsung, компания требует от заведения «немедленно разобрать» устройство и «немедленно уведомить» компанию.

Эти требования стали известны благодаря анализу контракта, который Samsung требует от всех независимых ремонтных мастерских подписывать в обмен на продажу им оригинальных запчастей. Такие требования могут расстроить пользователей, поскольку мало кто обрадуется распространению их персональных данных без согласия да еще и требованию привести устройство в негодность.

Эксперты заявляют, что потребители в США имеют право использовать сторонние запчасти для ремонта устройств, которыми они владеют, в соответствии с федеральным Законом о гарантиях Магнусона Мосса, который регулирует гарантии на потребительские товары в США. В некоторых штатах, таких как Нью-Йорк, Миннесота и Калифорния, из-за местного законодательства контракты, которые требует Samsung, вообще будут незаконными.

Также отмечается, что создание дополнительных препятствий для ремонта устройств может нанести вред как безопасности устройств, так и окружающей среде, поскольку устройства, подлежащие ремонту, попадают на свалки.

Следует добавить, что за несколько часов до огласки этой информации известный продавец запчастей и блог по ремонту iFixit объявил, что он прекращает сотрудничество с Samsung менее чем через 2 года после объявления партнерства.

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«Подход Samsung к ремонтопригодности не согласуется с нашей миссией», — говорится в заявлении iFixit.

iFixit ссылается на высокие цены на запчасти Samsung и неремонтопригодность устройств Samsung как причины для прекращения сотрудничества.

Источник: Engadget