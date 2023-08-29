Google будет продавать картографические данные солнечному бизнесу — планирует заработать $100 млн за первый год

Google планирует лицензировать новые наборы картографических данных для ряда компаний, связанных с солнечной энергетикой. За первый год техногигант планирует заработать до $100 млн, сообщает CNBC.

Google фактически будет продавать доступ к новым API (программный интерфейс приложения) с информацией о солнечной энергии и качестве воздуха. Один из таких – Solar API – могли бы использовать установщики солнечных батарей, такие как SunRun и Tesla Energy, а также компании по проектированию солнечных батарей, такие как Aurora Solar. Дополнительные возможности для заработка Google рассматривает и среди компаний недвижимости, таких как Zillow и Redfin; гостиницах типа Marriott Bonvoy и коммунальных предприятий, таких как PG&E.

Некоторые данные из Solar API будут поступать из пилотного проекта под названием Project Sunroof – калькулятора экономии солнечной энергии, запущенного в 2015 году (программа позволяет пользователям вводить свой адрес и рассчитывать приблизительные расходы на солнечную энергию, учитывая счета за потребление и размер солнечной установки).

Google планирует продавать API-доступ к данным по отдельным зданиям, а также совокупные данные для всех зданий в определенном городе или округе. Компания утверждает, что имеет данные о более чем 350 миллионах зданий (это значительно больше, чем 60 миллионов зданий, о которых она говорила во время запуска Sunroof в 2017 году).

По предварительным оценкам, солнечные API принесут компании доход от $90 до $100 миллионов в первый год запуска. Google также планирует продавать API с информацией о качестве воздуха – с цифровыми тепловыми картами данных, почасовой информацией о качестве воздуха и историей качества воздуха за 30 дней.

В настоящее время Google лицензирует свой картографический API для навигации таким компаниям, как Uber – что обошлось последним в $58 млн за три года.

Информацию о том, сколько зарабатывает подразделение Google Maps, не раскрывают, однако исторически это был один из самых прибыльных бизнесов техногиганта. В июне компания сократила сотрудников Waze, приобретенного в 2013 году, и объединила подразделение с командой Google Maps.