Google Chrome позволит осуществлять поиск даже при «плохом» подключении

Google анонсировала три функции для своего браузера Chrome, касающиеся «улучшения» предложений поисковой выдачи. Особенно интересна третья — это попытка улучшить работу поисковика при «плохом» подключении к интернету, хотя до конца и непонятно, насколько именно.

1. Поисковые предложения на основе того, что ищут другие

В окне Поиска Google в Chrome пользователь увидит предложения, связанные с его предыдущими запросами, основанные на похожих вещах, которые ищут другие пользователи. Например, если недавно искали Japchae, придут предложения по другим популярным корейским блюдам.

2. Показать больше изображений для предложенных поисковых запросов

Ранее Chrome показывал в адресной строке только те изображения для поисковых предложений, что соответствовали конкретному продукту, который искали, например, Isanti dining table (обеденный стол Isanti). Но что, если пользователь не имеет в виду конкретный стол, но знает, что хочет что-то в богемском стиле? На Android и iOS Chrome теперь будет показывать полезные изображения для более широких категорий покупок и товаров на основе более простого поиска, например, bohemian table (богемский стол).

3. Предложения поиска даже при «плохом» соединении «плохого» соединения

Chrome на Android и iOS получили улучшенные возможности на устройстве, которые будут предоставлять поисковые предложения, даже при плохом соединении с сетью. Это означает также получение больше предложений в режиме инкогнито.

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