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Как сделать интернет безопаснее. Google Chrome вскоре начнет блокировать загрузку файлов по HTTP

Как сделать интернет безопаснее. Google Chrome вскоре начнет блокировать загрузку файлов по HTTP

Как сделать интернет безопаснее. Google Chrome вскоре начнет блокировать загрузку файлов по HTTP


Несколько лет назад Google начал учитывать поддержку HTTPS при ранжировании результатов поиска с индексацией HTTPS-страниц по умолчанию. Затем в фирменном браузере Chrome (с версии 68) страницы, использующие протокол HTTP, начали помечаться небезопасными. Следующий шаг в рамках повышения безопасности интернета (читай: вытеснения протокола HTTP в пользу более защищеного HTTPS) — блокировка загрузки файлов без применения шифрования.

Напомним, команда разработчиков Chromium впервые анонсировала соответствущий механизм для борьбы с так называемым «смешанным» контентом (Это когда HTTPS-страницах отдельные элементы небезопасно подгружаются по протоколу HTTP без шифрования) еще в октябре прошлого года, предупредив, что блокировка будет внедрятся постепенно. Процесс официально запустили в версии Chrome 80 (стабильная сборка вышла буквально на днях). Одновременно команда разработчиков Google опубликовала план по внедрению в Chrome нового механизма блокировки загрузки файлов по HTTP. Улучшение должно повысить защищенность пользователей в интернете. Как объясняют разработчики, загрузка файлов без шифрования может использоваться злоумышленниками. Последние через подмену содержимого в процессе MITM-атак могут перехватывать конфиденциальные данные.

В нынешней версии Chrome 80 включили автоматическое обновление смешанного аудио и видео контента., когда это возможно. Кроме того, появились соответствущие уведомления о смешанном контенте на страница для пользователей — они будут отображаться в строке Omnibox.

С выходом версии Chrome 82 браузер начнет предупреждать каждый раз при попытке небезопасной загрузки исполняемых файлов по ссылкам со страниц HTTPS. В Chrome 83 блокировка для исполняемых файлов уже будет включена по умолчанию, а для архивов будут отображаться предупреждения. С выпуском Chrome 84 блокировка распространится на архивы, а в случае загрузки документов система будет предупреждать о потенциальной опасности. В Chrome 85 и документы будут подпадать под блокировку, а предупреждения начнут выводиться при небезопасной загрузке изображений, видео, звука и текста, которые начнут блокироваться с выпуском Chrome 86 (релиз стабильной сборки намечен на 26 октября).

В мобильных версиях Chrome для Android и iOS блокировка будет внедряться с отставанием на один выпуск (предупреждения появятся не в Сhrome 82, а в версии 83 и т.д.). В Chrome 81 в служебном разделе настроек появится опция (chrome://flags/#treat-unsafe-downloads-as-active-conten) которая позволит включить отображение предупреждений на один релиз раньше. Она уже доступна в тестовой версии Chrome Canary.

Источник: Chromium

  • HTTPS не является отдельным протоколом. Это обычный HTTP, дополненный механизмами шифрования SSL и TLS в целях повышения безопасности.
  • HTTPS защищает канал передачи данных между браузером и веб-сайтом, предотвращая разного рода атаки — от снифферских атак и атак типа man-in-the-middle.
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