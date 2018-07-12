Google добавила поддержку азбуки Морзе в клавиатуру Gboard для iOS, а также создала игровой тренажер для ее быстрого изучения

Компания Google сообщила о добавлении поддержки азбуки Морзе в качестве одного из стандартных способов ввода текста экранной клавиатуры Gboard для iOS. Отметим, что сразу после анонса на Google I/O 2018 морзянка была доступна только в бета-версии Gboard для Android. Но теперь она доступна и пользователям iOS. Кроме того, разработчики говорят о множестве улучшений, внесенных за последние месяцы.

Итак, после активации функции, привычный алфавитно-цифровой блок клавиатуры подменяется двумя областями на экране для ввода коротких и длинных сигналов. По мере ввода сигналов сверху выводятся подсказки, как при использовании раскладки QWERTY.

Google даже создала специальный игровой тренажер Morse Typing Trainer, который поможет вам выучить морзянку менее чем за час. По крайней мере, так говорят в компании, но понятно, что у кого-то на это уйдет больше времени, а у кого – меньше. Этот тренажер – экспериментальное ПО, оно доступно как в виде мобильного приложение, так и в веб-версии.

Разработчик Таня Финлейсон, которая сотрудничала с Google в рамках данного проекта, рассказала в своем блоге, насколько важную роль в ее жизни сыграло устройство, которое обеспечило ее возможность общаться с другими людьми. В предыдущей заметке мы рассказывали, что из-за последствий детского церебрального паралича (ДЦП) ей было сложно общаться с обычными здоровыми людьми. Но это барьер удалось обойти благодаря использованию машинного обучения и азбуки Морзе.

Финлейсон отмечает, что Gboard позволяет подключать внешние контроллеры к устройству, чтобы человек с ограниченными возможностями мог свободно им пользоваться.

Источник: The Verge