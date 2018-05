Google добавила поддержку азбуки Морзе в клавиатуру Gboard для Android

Огромную часть пленарного доклада, открывающего конференции Google I/O 2018, Google посвятила технологиям машинного обучения и их месту в продуктах и сервисах компании. Собственно, практически все анонсированные улучшения в сервисах стали возможны благодаря наработкам компании в этой области. Одно из них – поддержка азбуки Морзе в экранной клавиатуре Gboard для Android. Эта функциональность доступна уже сейчас, но пока только в бета-версии клавиатуры.

Перед тем, как объявить о добавлении поддержки азбуки Морзе в Gboard, со сцены Google I/O 2018 показали короткое видео с участием Тани Финлейсон. Из-за последствий детского церебрального паралича (ДЦП) ей было сложно общаться с обычными здоровыми людьми. Но использование машинного обучения и азбуки Морзе помогло решить эту проблему.

Для начала стоит посмотреть это видео:

Муж Тани Финлейсон – Кен – создал специальное устройство, способное отслеживать движения головы и превращать их в код Морзе. Левый сенсор регистрирует короткие сигналы (точка), а правый – длинные сигналы (тире). Затем устройство преобразует текст в речь.

With Morse code and machine learning working together to support assistive text entry, we've added a new and accessible way to input communication on your @Android phone with the Morse code keyboard—now available in #Gboard beta. #io18 pic.twitter.com/P0HcTeFcyC

— Google (@Google) May 8, 2018