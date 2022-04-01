Google добавит эмодзи в Meet и разрешит видеочат в Документах

Google выпустил обновление для Workspace, в котором видеочат можно запустить прямо в Документах. Видеозвонок разрешат перенести в Таблицы или Слайды, не переключаясь между вкладками. Компания Google заявляет, что обновление выйдет в ближайшие недели.

Среди нововведений — добавление поддержки «картинка в картинке» для Meet. Такая функция будет возможна лишь в браузере Chrome, и одновременно будут выводиться до четырех плиток в отдельном окне.

Апрельские обновления включают добавление смайликов в Meet, а видеочат получит автоматическое шумоподавление. В этом году появится возможность использовать собственные видеоплитки из интерактивного режима компаньона и камеры ноутбука.