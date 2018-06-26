Google Earth получил инструмент для измерения расстояния и площади любых объектов

В сервисе Google Earth, который предлагает спутниковые снимки всей земной поверхности в высоком разрешении, появилась возможность измерять расстояние между любыми двумя точками и площадь областей на карте.

Новым инструментом можно воспользоваться пока только в веб-версии Google Earth в браузере Chrome. Разработчики обещают добавить этот функционал в приложение для Android и iOS уже на этой неделе.

Теперь любознательные пользователи могут вычислять расстояния между странами и континентами, а также их площади. Более того, если вас интересовал вопрос, как далеко от вашего дома до Северного полюса, вы тоже сможете это узнать. Чтобы воспользоваться такой функцией, необходимо найти нужное место на карте и выбрать соответствующий инструмент («Измерить расстояние») в левой части экрана. Далее просто соедините две и более точек на карте. Информация о расстоянии будет показана в отдельном окошке в верхнем правом углу. Там же есть возможность отменить последнее действие. Для вычисления площади объекта или области на карте необходимо выделить контур, соединив первую и последнюю точки.

Разумеется, полученные данные не являются абсолютно точными, поскольку в этом случае не учитываются сложный рельеф, перепады высот и прочие факторы.

Источник: Google