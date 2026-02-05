tradfi
Google "лениво" анонсировала Pixel 10a: есть цвета и дата

Вадим Карпусь

Google "ліниво" анонсувала Pixel 10a: є кольори і дата

Google официально подтвердила существование Pixel 10a, но пока держит большинство подробностей в секрете. Компания опубликовала короткий тизерный ролик, в котором смартфон «танцует» на фоне ярких цветных сцен. Главное, что уже известно точно: предварительные заказы на Pixel 10a откроются 18 февраля.


Пока Google не раскрыла технические характеристики устройства. В видео показали синюю версию смартфона, которая внешне почти не отличается от Pixel 9a. Дизайн выглядит знакомо: минимальные рамки, фирменный стиль Pixel и никаких заметных изменений в корпусе.

Google "ліниво" анонсувала Pixel 10a: є кольори і дата

Впрочем, в сети уже появились неофициальные утечки, которые намекают, что и аппаратная часть претерпит лишь точечные обновления. Согласно этим данным (официально они не подтверждены), Pixel 10a получит 6,285-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления изображения до 120 Гц. Это тот же формат, что и у 9a. По данным сертификации, Google оставляет те же 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ базового хранилища. Аккумулятор тоже без изменений — 5100 мА-ч, с привычной для линейки мощностью зарядки около 23 Вт. О чипсете пока упоминаний нет, но предварительная утечка, подтверждает Tensor G4 — тот же, что и у Pixel 9a, только с более высокой частотой.


Основной блок камер на спинке снова будет иметь знакомую «планку» с двумя модулями: главный 48 Мп (f/1.7) и ультраширокоугольный 13 Мп (f/2.2). За автопортреты отвечает 13 Мп камера в отверстии дисплея по центру.

В самом тизере Google пытается успокоить фанатов серии Pixel, которые ожидают заметных улучшений. Слоган звучит так: «A phone with more in store, in store soon» («Телефон, у которого больше возможностей — уже совсем скоро в магазине»). Компания явно намекает, что ключевые анонсы еще впереди — в частности цена и полный список характеристик.

Пока что всем желающим предлагают зайти на официальный сайт Google Pixel и зарегистрироваться для получения дополнительной информации о новинке.

Wise IT приєднується до CISO Club Ukraine. Мета спільноти — забезпечити новий рівень кіберстійкості
Як технології покращують онлайн-освіту для дітей: досвід сучасних шкіл та поради батькам

Источник: engadget

