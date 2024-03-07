Процессор (SoC) Tensor G4 от Google получит улучшенное управление теплом и энергоэффективность

В этом году выйдет мобильный процессор (SoC) Tensor G4 от Google, которая станет основой для Pixel 9, Pixel 9 Pro и возможно Pixel Fold 2. Новая информация из Кореи подтверждает предыдущие слухи о том, что G4 будет производиться на заводе Samsung по 4-нм техпроцессу.

Tensor G4 получит улучшенное управление тепловыделением и лучшую производительность и более высокую эффективность. Похоже, что он будет шагом вперед по сравнению с G3 во всех возможных аспектах, передаёт GSMArena.

Интересно, что Exynos 2400, который устанавливают во флагманские Samsung Galaxy S24 и S24+ (на части рынков), также будет производиться на том же заводе. Пока можно сказать, что Google, и еще несколько крупных игроков (включая Марка Цукерберга с Meta и генерального директора Open AI Сэма Альтмана) стремится меньше зависеть от тайваньской TSMC которая сейчас занимает около 50% рынка.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!