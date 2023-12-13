Google Maps получает дополнительные функции и настройки для обеспечения конфиденциальности

Приложение Google Maps получает несколько обновлений, которые добавляют новые настройки, ориентированные на приватность. Теперь у пользователей будет больше возможностей управления данными о своїм местоположении.

Нововведения затрагивают работу небольшой синей точки в центре экрана, которая указывает текущее местоположение мобильного устройства. Сейчас, нажав на синюю точку, можно поделиться местоположением или указать место парковки. С выходом обновления также открывается доступ к настройкам геолокации и истории местоположений. Сразу можно видеть, включены ли эти параметры и при необходимости можно в один клик перейти к управлению ими. Эта функция уже доступна в последнем обновлении приложения.

По умолчанию при использовании Google Maps история местоположений отключена. При ее включении активность пользователя сохраняется в облаке, и ее можно просмотреть на временной шкале приложения. В ближайшем обновлении Google изменит этот подход ─ соответствующие данные по умолчанию будут храниться локально, а не в облаке. Однако при желании можно будет вручную создать резервную копию своей информации в облаке. Google также сокращает время по умолчанию перед автоматическим удалением истории местоположений до 3 месяцев вместо предыдущих 18 месяцев. Эти изменения произойдут в следующем году.

Также Google работает над возможностью удаления данных пользователя, относящихся к определенному местоположению, прямо в Maps. В настоящее время можно удалить местоположение из своей хроники ─ просто нажать кнопку «Удалить» в обзоре местоположения. Но при использовании Maps для просмотра этого местоположения или прокладки маршрута к нему, эти данные все равно будут существовать в истории приложений и веб-поиска Google, если они включены для учетной записи. Теперь Google добавляет простой способ удаления всей этой связанной информации одним махом. Google сообщает, что эта функция появится «в ближайшие недели».

Источник: The Verge