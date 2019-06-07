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Google Maps теперь показывает скорость движения при поездках на автомобиле

Google Maps теперь показывает скорость движения при поездках на автомобиле

Google Maps теперь показывает скорость движения при поездках на автомобиле


Компания Google без громкого анонса добавила спидометр в реальном времени в своё приложение Google Maps. Это позволяет следить за скоростью движения на автомобиле. Эта функция дополняет недавно анонсированный режим уведомлений о местном ограничении скорости. Отображение текущей скорости движения можно активировать в меню настроек, а само уведомление демонстрируется в левом нижнем углу приложения во время поездки на автомобиле.

Эта функция — лишь одна из многих, которые попали в Google Maps после первоначального появления в приложении Waze, которое Google купила ещё в 2013 году. Среди прочих таких перекочевавших возможностей можно назвать уведомления об ограничении скорости, сообщения о дорожных авариях, уведомления о ​​камерах контроля скорости.

Пока что спидометр в Google Maps доступен не для всех пользователей. О доступности новой функции уже сообщали пользователи в Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, Канаде, Чехии, Финляндии, Германии, Индии, Нидерландах, Польше, Португалии, Швеции, Тайване, Великобритании и США. Также сообщается, что эта функция в настоящее время недоступна в Android Auto, но есть в приложении Auto.

Источник: The Verge

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