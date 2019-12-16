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Google Maps теперь помогает найти совместимую зарядную станцию для электромобиля

Google Maps теперь помогает найти совместимую зарядную станцию для электромобиля

Google Maps теперь помогает найти совместимую зарядную станцию для электромобиля


Сервис Google Maps помогает владельцам электромобилей находить зарядные станции. Однако проблема заключается в том, что существует несколько стандартов для зарядки электромобилей, так что в некоторых случаях возможны проблемы совместимости конкретного электромобиля с конкретной зарядной станцией.

В компании Google осознали эту проблему и обновили свой картографический сервис таким образом, чтобы он теперь показывал автовладельцам именно те зарядные станции, которые будут совместимы с их электромобилями. Соответствующая настройка фильтрации появилась в новой версии приложения Google Maps для Android (пока нет сведений, есть ли такая же опция и в версии для iOS).

В настройках приложения появилась новая опция «настройки электромобиля». С её помощью пользователь может указать предпочтительный тип коннектора зарядной станции.

Источник: Engadget

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