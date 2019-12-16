Google Maps теперь помогает найти совместимую зарядную станцию для электромобиля

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Сервис Google Maps помогает владельцам электромобилей находить зарядные станции. Однако проблема заключается в том, что существует несколько стандартов для зарядки электромобилей, так что в некоторых случаях возможны проблемы совместимости конкретного электромобиля с конкретной зарядной станцией.

В компании Google осознали эту проблему и обновили свой картографический сервис таким образом, чтобы он теперь показывал автовладельцам именно те зарядные станции, которые будут совместимы с их электромобилями. Соответствующая настройка фильтрации появилась в новой версии приложения Google Maps для Android (пока нет сведений, есть ли такая же опция и в версии для iOS).

В настройках приложения появилась новая опция «настройки электромобиля». С её помощью пользователь может указать предпочтительный тип коннектора зарядной станции.

Источник: Engadget