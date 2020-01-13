Новости
Google начал тестировать игровой сервис Stadia и на других устройствах, помимо Pixel

Google начал тестировать игровой сервис Stadia и на других устройствах, помимо Pixel

Google начал тестировать игровой сервис Stadia и на других устройствах, помимо Pixel


Компания Google стремится расширить аудиторию своего игрового сервиса Stadia. Ещё в ноябре прошлого года была раскрыта информация, что поисковый гигант намерен сделать сервис доступным для как можно большего количества устройств, не ограничиваясь лишь собственными моделями Pixel. И как свидетельствуют новые данные, компания активно работает в этом направлении.

На протяжении нескольких последних недель пользователи при входе в Stadia со смартфонов, отличных от Pixel, видят экран для запуска игры, а не традиционный экран выбора места трансляции Choose where to play, позволяющий выводить игровой процесс на устройства Chromecast Ultra или компьютеры. Однако тестовый доступ длится только на протяжении текущего сеанса, и пользователи никак не могут повлиять на появление этого экрана запуска игры. Похоже, что Google проводит тестирование случайным образом, чтобы увидеть, как справляются со Stadia другие смартфоны, помимо Pixel.

111

Первые сообщения о тестировании Stadia на различных смартфонах начали поступать ещё в декабре. Однако пока нет никаких официальных заявлений компании о том, когда сервис начнёт массово распространяться на все (или многие) Android-смартфоны. Можно лишь надеяться, что это произойдёт в скором времени.

Источник: gsmarena

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить