Google начал тестировать игровой сервис Stadia и на других устройствах, помимо Pixel





Компания Google стремится расширить аудиторию своего игрового сервиса Stadia. Ещё в ноябре прошлого года была раскрыта информация, что поисковый гигант намерен сделать сервис доступным для как можно большего количества устройств, не ограничиваясь лишь собственными моделями Pixel. И как свидетельствуют новые данные, компания активно работает в этом направлении.

На протяжении нескольких последних недель пользователи при входе в Stadia со смартфонов, отличных от Pixel, видят экран для запуска игры, а не традиционный экран выбора места трансляции Choose where to play, позволяющий выводить игровой процесс на устройства Chromecast Ultra или компьютеры. Однако тестовый доступ длится только на протяжении текущего сеанса, и пользователи никак не могут повлиять на появление этого экрана запуска игры. Похоже, что Google проводит тестирование случайным образом, чтобы увидеть, как справляются со Stadia другие смартфоны, помимо Pixel.

Первые сообщения о тестировании Stadia на различных смартфонах начали поступать ещё в декабре. Однако пока нет никаких официальных заявлений компании о том, когда сервис начнёт массово распространяться на все (или многие) Android-смартфоны. Можно лишь надеяться, что это произойдёт в скором времени.

Источник: gsmarena