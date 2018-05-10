Google объединяет несколько новостных сервисов в новую версию «Google Новостей»

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В рамках проведения конференции для разработчиков Google I/O 2018 компания Google заявила о запуске новой версии «Google Новостей». При этом состоялось объединение нескольких новостных сервисов компании в одно мобильное и веб-приложение.

В новой версии «Google Новостей» учтены пожелания как пользователей, так и издателей контента. В ней можно будет читать как главные, так и персонально подобранные новости, следить за интересными источниками и темами, а также без труда оформлять платную подписку на новостные издания и журналы.

В течение следующих нескольких дней мобильная и веб-версия сайта news.google.com, а также приложение «Play Пресса» для Android и iOS будут обновлены. Приложение «Новости и погода» станет перенаправлять пользователей в «Google Новости».

Что касается издателей, то им не потребуется предпринимать никаких дополнительных действий. Если издатели уже размещают контент в «Play Пресса», предыдущей версии «Google Новостей» или на YouTube, то он будет автоматически перенесен в новый сервис. Все действующие требования и правила, а также имеющаяся статистика сохранятся. Условия использования останутся без изменений.