Google объединяет все свои мессенджеры, но далеко не так, как нам хотелось бы





Как мы уже упоминали недавней новости об интеграции Google Meet прямо в Gmail, компания никогда не отличалась последовательностью в части стратегии, касающейся развития мессенджеров и коммуникационных сервисов.

Кроме вышеупомянутого сервиса видеоконференций Google Meet, существуют еще Hangouts Chat (ответ Google на корпоративный мессенджер Slack) и оригинальный Hangouts (хотя вскоре его поддержка будет прекращена), а также Android Chat (аналог Apple iMessage) для обмена текстовыми сообщениями и приложение для видеочатов Duo. Причем Google Talk (другое название Gchat) и Allo были закрыты не так давно. И вот сейчас появились основания полагать, что в будущем могут произойти перемены к лучшему. И хотя на интеграцию пока надеяться не приходится, есть хорошие шансы, что сама линейка станет более упорядоченной.

Как сообщает The Verge, Google назначила Хавьера Солтеро, который в прошлом году вступил в должность генерального директора и вице-президента G Suite, а также Google Meet и Google Chat, ответственным за развитием всех ключевых коммуникационных решений. Таким образом, теперь этим направлением будет заниматься одна команда, тогда как раньше разработка велась разными командами, которые между собой никак не сотрудничали.

В соответствующем заявлении Google отметила, что все коммуникационные продукты теперь являются единым направлением, возглавляемым Хавьером Солтеро. Последний также продолжит принимать участие в развитии облачного бизнеса компании, а также будет помогать Хироши Локхаймеру, старшему вице-президенту Google по платформам и экосистемам. Иными словами, сфера влияния Хавьера Солтеро в Google сильно расширилась.

Обозреватель The Verge на основании высказываний новоиспеченного топ-менеджера допускает, что Хавьер Солтеро в итоге может стать тем самым лидером, который наведет порядок в мессенджерах компании.

Источник: The Verge