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Google обновила дизайн веб-версии Gmail, добавив чат и чат-группы

Google обновила дизайн веб-версии Gmail, добавив чат и чат-группы

Google обновила дизайн веб-версии Gmail, добавив чат и чат-группы

Корпорация Google анонсировала обновление внешнего вида Gmail. Почтовый сервис улучшил интеграцию чата и чат-группы.

Ранее Google сообщала, что обновление коснется только Workspace, но на прошлой неделе развертывание началось для всех пользователей.

Редизайн будут внедрять постепенно. В Google рассказали, как можно включить новый дизайн самостоятельно.

  • В правом верхнем углу нажмите Настройки (шестеренка).
  • В разделе «Все настройки» нажмите «Попробовать новый вид Gmail».
  • В новом окне нажмите «Перезагрузить».

Если такого пункта нет, проверьте, включен ли Google Chat.

 

В Google рассказывают, что с новым дизайном можно просматривать приложения Google, интегрированные в главное меню почтовика, просматривать меню приложений на сворачиваемой панели, получать уведомления о новых сообщениях чата и чат-группы при помощи всплывающих уведомлений, а также просматривать уведомления наведением курсора мышки, не открывая его.

6 декабря Google обновила приложение Gmail на Android и iOS, добавив в него функцию аудио- и видеозвонков.

Google запустила унифицированный интерфейс Gmail и Chat для всех желающих, а также сделала общедоступным Google Workspace


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