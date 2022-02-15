Google обновила дизайн веб-версии Gmail, добавив чат и чат-группы
Корпорация Google анонсировала обновление внешнего вида Gmail. Почтовый сервис улучшил интеграцию чата и чат-группы.
Ранее Google сообщала, что обновление коснется только Workspace, но на прошлой неделе развертывание началось для всех пользователей.
Редизайн будут внедрять постепенно. В Google рассказали, как можно включить новый дизайн самостоятельно.
- В правом верхнем углу нажмите Настройки (шестеренка).
- В разделе «Все настройки» нажмите «Попробовать новый вид Gmail».
- В новом окне нажмите «Перезагрузить».
Если такого пункта нет, проверьте, включен ли Google Chat.
В Google рассказывают, что с новым дизайном можно просматривать приложения Google, интегрированные в главное меню почтовика, просматривать меню приложений на сворачиваемой панели, получать уведомления о новых сообщениях чата и чат-группы при помощи всплывающих уведомлений, а также просматривать уведомления наведением курсора мышки, не открывая его.
6 декабря Google обновила приложение Gmail на Android и iOS, добавив в него функцию аудио- и видеозвонков.
Google запустила унифицированный интерфейс Gmail и Chat для всех желающих, а также сделала общедоступным Google Workspace