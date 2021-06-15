Google запустила унифицированный интерфейс Gmail и Chat для всех желающих, а также сделала общедоступным Google Workspace

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14 июня компания Google открыла доступ к новому унифицированному интерфейсу Gmail и Chat для всех пользователей. Постепенно она станет доступна для каждого из 1,5 млрд пользователей Gmail

В 2020 году Google вверила вице-президенту Хавьеру Солтеру направление коммуникационных продуктов, чтобы тот навел порядок. С тех пор Google активно занимается упорядочиванием мессенджеров и коммуникационных сервисов. Google Chat — это современная замена классическому мессенджеру Hangouts, чьи дни, как известно, сочтены.

Google впервые анонсировала унифицированный интерфейс Gmail и Chat летом 2020-го для платных подписчиков пакета G Suite, который в начале года переименовали в Google Workspace, а спустя несколько месяцев Google новый интерфейс стал доступен для ограниченного числа владельцев бесплатных аккаунтов, предоставив быстрый доступ к Google Chat и Rooms с новыми окнами в нижней части Gmail на Android. Теперь же состоялся полноценный запуск нового объединенного интерфейса Gmail и Chat, который выносит Meet (видеозвонки), Chat (личная переписка) и Rooms (групповые чаты) на боковую панель быстрого доступа. Новый интерфейс по умолчанию отключен; он включается в общих настройках Gmail — раздел Чат и встречи.

Интеграция с Google Docs не столь очевидна, но она есть — нужно навести курсор на ссылку Google Docs в чате и нажать «Открыть в чате», чтобы открыть документ в новом, многослойном интерфейсе внутри Gmail. В интерфейсе с разделенным на две части экраном слева отображается Google Chat, а справа — Google Docs.

Стоит отметить, что интеграция с Google Docs работает только со ссылками, отправленными через чат, и не работает со ссылками, отправленными электронной почтой. Кроме того, необходимо открыть чат именно в полноэкранном режиме. Если открыть окно чата во всплывающем окне, то кнопка «Открыть в чате» не появится.

Еще одно заметное новшество унифицированного интерфейса — новый виджет, позволяющий устанавливать статус, например «Нет на месте» или «Не беспокоить».

Google Workspace

Одновременно Google объявила о важных изменениях в наборе облачных сервисов и приложений Workspace, включая доступность пакета для всех, у кого есть учетная запись Google. По словам Google, приложениями Workspace на сегодняшний день пользуются свыше трех миллиардов пользователей (львиная доля приходится на Gmail).

Разработчики объявили об «эволюции Rooms в Google Chat в Spaces». По большому счету ничего не изменилось — просто Google переименовала Комнаты в Пространства. Идея состоит в том, чтобы выделить их в отдельный коммуникационный инструмент верхнего уровня наряду с Gmail, Chat и Meet. Google добавила несколько новых функциональных возможностей, таких как улучшенная цепочка сообщений, расширенный набор реакций emoji, уровни доступа, инструменты модерации и раздел для открытия потенциально интересных сообществ. То есть, Spaces это одновременно групповым чатам Gmail, а также конкурент Slack и Discord.

Google обещает уже этим летом «запустить упрощенный и гибкий пользовательский интерфейс» для Spaces.

Также Google запустила новый платный тарифный план Workspace Individual, открывающий доступ к инструментам Workspace без необходимости создания собственного домена или корпоративного адреса электронной почты. Стоимость подписки — 10 долларов в месяц.

В последние месяцы Google стремительно развивает пакет рабочих инструментов Workspace, делая его все более достойной альтернативой конкурирующему офисному пакету Microsoft Office. Самый большой вопрос в том, сможет ли Google вразумительно объяснить переход на Chat, почему это того стоит, и что это за новый «зверь» под вывеской Spaces.