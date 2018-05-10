Google обновила интерфейс онлайн-сервиса Google Drive в соответствии с недавними изменениями Gmail

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После недавнего обновления веб-интерфейса почтового сервиса Gmail компания Google решила привести к аналогичному дизайну и онлайн-сервис Google Drive.



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Как сообщают сами разработчики в официальном блоге, функциональность сервиса не изменилась, однако некоторые иконки и кнопки поменяли свое расположение в соответствии с принципами фирменного Material Design. В результате пользователи увидят не просто обновленное оформление интерфейса, а более удобную в использовании систему.

К основным визуальным новинкам можно отнести следующие изменения. Логотип в верхнем левом углу интерфейса поменяли на официальный логотип сервиса Google Drive, если пользователь G Suite добавляет в систему логотип своей компании, то теперь он будет располагаться в верхнем правом углу. Иконки поиска и системы помощи перенесены к панели поиска, стандартный фон главной страницы теперь белый, а не серый, также была обновлена кнопка «New» и изменены шрифты заголовков.

В Google отметили, что новый дизайн будет доступен для всех пользователей сервиса Google Drive в ближайшие дни.

Источник: Google