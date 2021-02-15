Google обновила приложение YouTube для iOS – это первое обновление основного приложения с декабря





Компания Google выпустила новую версию приложения YouTube для iOS. Это первое обновление одного из основных приложений Google для этой платформы с декабря прошлого года. В новой версии приложения исправлены выявленные ошибки.

Хотя ходят слухи, что причиной отсутствия обновлений для iOS-версий Gmail, Docs, Search и Photos является попытка избежать применения новых правил конфиденциальности Apple, Google прямо отрицает это. Компания заявила в своём блоге, что добавит соответствующие ярлыки к своим приложениям, когда будут доступны обновления:

«По мере обновления приложений Google для iOS с добавлением новых функций или исправлением ошибок, вы будете видеть обновления на наших страницах приложений, которые включают новые сведения о конфиденциальности приложений. Эти ярлыки представляют собой максимальные категории данных, которые могут собираться, то есть, если вы используете все доступные функции и сервисы в приложении. Данные, которые вы предоставляете продуктам Google, обеспечивают вас полезными сервисами, и вы всегда можете управлять настройками конфиденциальности, перейдя в свою учётную запись Google или непосредственно к продуктам Google, которые вы используете на iOS», — говорится в публикации.

Apple требует, чтобы компании-разработчики использовали ярлыки конфиденциальности, прежде чем они смогут обновлять существующие приложения для iOS. Запуск таких ярлыков состоялся 14 декабря. Некоторые другие приложения Google для iOS, например Stadia, Authenticator, Translate и Classroom, уже получили обновления.

Источник: The Verge