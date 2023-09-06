Новости Софт 06.09.2023 в 09:00

Google обновила бренд Android — робот в 3D и заглавная буква A в названии

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Google обновила бренд Android — робот в 3D и заглавная буква A в названии

Google обновляет логотип и робота бренда Android с общей целью — «приблизить Android к Google».

«Знаем, что сегодня люди хотят больше выбора и автономии и хотим, чтобы наш бренд Android отражал то, что дает людям свободу творить на своих условиях. Важно, чтобы и наша технология, и бренд были приглашением для людей создавать, подключаться и делать больше с Google на устройствах Android».

Google черпала вдохновение в собственном дизайне Material, чтобы сделать Android адаптированным к новому стилю. Компания отошла от «старой стилизации нижнего регистра» — чтобы прибавить вес внешнему виду логотипа Android, когда он расположен рядом с логотипом Google.

«Несмотря на то, что мы добавили больше изгибов и уникальности Android, новая стилизация больше отражает логотип Google и создает баланс между ними. Мы надеемся, что эти небольшие, но значительные обновления лучше передадут связь между устройствами Android и приложениями Google, которые уже знают люди».

С 2019 года рядом с товарным знаком Android появляется робот Bugdroid — и он переходит в 3D, получая «большие размеры и больше характера». Его можно изображать в разных цветах и материалах, а также с аксессуарами.

«Как визуальный знак нашего бренда, мы хотели, чтобы bugdroid выглядел таким же динамичным, как сам Android».

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Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

Обновленный логотип, трехмерный робот и фирменный стиль «появятся на устройствах Android и в других местах, начиная с 2023-го года».

Источник: 9to5google

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