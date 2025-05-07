Google выпустила Gemini 2.5 Pro — модель ИИ создает веб-приложения из простых идей

Раздел Технологии выходит при поддержке

Google продолжает развивать и совершенствовать своего ИИ-ассистента Gemini. После релиза модели Gemini 2.0 Flash, оптимизированной для ежедневных дел и других задач, компания объявила о запуске версии модели Gemini 2.5 Pro Preview для разработчиков. Что интересно, ее анонс состоялся досрочно.

Сначала новую Gemini 2.5 Pro планировали представить во время конференции Google I/O 20-21 мая. Но из-за чрезвычайно большого интереса сообщества разработчиков компания решила обнародовать модель раньше.

«Сегодня мы предоставляем ранний доступ к Gemini 2.5 Pro Preview (издание I/O) — обновленной версии 2.5 Pro, которая значительно улучшила возможности кодирования, особенно создание увлекательных интерактивных веб-приложений», — заявляют в Google.

Новая версия Gemini 2.5 Pro Preview разработана на базе отзывов и обратной связи по первому выпуску Gemini 2.5 Pro. В рейтинге WebDev Arena (тесте, основанном на оценках людей и измеряющем, насколько хорошо ИИ создает привлекательные и удобные веб-приложения) обновленная модель превзошла предыдущую на 147 баллов по шкале Эло.

Google отмечает, что Gemini 2.5 Pro хорошо понимает код и умеет логически рассуждать, поэтому подходит именно разработчикам. Кроме того, модель имеет сильные возможности в понимании видео: на тесте VideoMME она показала результат 84,8%.

Gemini 2.5 Pro уже работает в инновационных инструментах, таких как агент кода Cursor, а также используется в партнерских проектах с такими компаниями, как Cognition и Replit, которые исследуют новые возможности для разработчиков. Сайлас Альберти из Cognition отметил:

«Это было похоже на работу с более опытным программистом — модель делала правильные предположения и выбирала хорошие абстракции».

Микеле Катаста из Replit добавил, что они считают Gemini 2.5 Pro «лучшей передовой моделью в соотношении возможностей к задержке». В своем блоге Google также привела примеры практического использования модели. Например, она может превращать YouTube-видео в полноценные учебные приложения, генерировать стильные UI-компоненты, создавать веб-приложения из простых идей.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Разработчики уже могут воспользоваться новой версией Gemini 2.5 Pro через Google AI Studio или Vertex AI. Если вы пользовались предыдущей версией, вы автоматически будете перенаправлены на последнюю — никаких дополнительных шагов или оплат не требуется.

Ранее Google добавила в приложение Gemini свою экспериментальную модель искусственного интеллекта, способную «рассуждать» и объяснять, как она отвечает на сложные вопросы.

Источник: neowin

Раздел Технологии выходит при поддержке

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.