Google объяснила, как борется с фейковым контентом в своих продуктах

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей в минувшие выходные, компания Google представила 30-страничный документ, в котором подробно объясняет, как борется с дезинформацией в сервисах Google Search, Google News, Google Ads и YouTube.

В документе приводится понимание определения «дезинформация». По мнению Google, это «преднамеренные попытки обмануть пользователей и ввести их в заблуждение, используя скорость, масштаб и технологии открытого интернета». Работа поискового гиганта по противостоянию дезинформации в целом сводится к трём пунктам: создание качественного контента, противодействие злоумышленникам и формирование контекста для пользователей.

Google стремится, чтобы полезная информация организовалась алгоритмами ранжирования, которые не отражают идеологических позиций людей, создающих эти материалы. Но поскольку алгоритмы не могут проверить, является ли контент правдивым или ложным, компания полагается на помощь модераторов и администраторов, проверяющих информацию вручную. Google описывает 20-летний опыт борьбы со спамом и то, как это можно использовать против авторов контента, которые пытаются обмануть систему. Компания разработала различные механизмы, предоставляющие больше контекста для пользователей. К ним относятся: блоки знаний и информации в поиске и на YouTube, метки Fact Check, ярлыки «Почему я это вижу» и другие опции.

В документе кратко затрагиваются планы компании на будущее. В частности, отмечается, что повышение медиаграмотности будет играть важную роль в борьбе с фейковыми новостями. Google прямо заявляет о своей позиции в решении этой проблемы. В прошлом месяце компания ужесточила правила размещения контента на YouTube, чтобы исключить опасные для здоровья и жизни ролики, а также ограничила продвижение в своём видеосервисе ролики, в которых пропагандируются теории заговоров.

Источники: Engadget и Google