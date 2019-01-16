YouTube будет блокировать видео с опасными розыгрышами и вызовами в стиле Bird Box

Администрация сервиса YouTube очередной раз ужесточила правила, касающиеся размещаемого на платформе контента. На этот раз под запрет попали ролики с розыгрышами и вызовами, которые могут быть опасными или пагубными для жизни и здоровья. Ограничение в том числе распространяется на действия, которые вызывают «серьёзные эмоциональные страдания» у детей или заставляют думать, что они находятся в «серьёзной физической опасности».

YouTube будет удалять видео, содержащие опасные розыгрыши и вызовы. Также вводится 2-месячный период отсрочки, на протяжении которого авторам каналов с подобными роликами рекомендуется самостоятельно удалить такие видео. На протяжении этого периода по отношению к каналам не будут применяться штрафные санкции, по после истечения 2-месячного срока на каналы начнут накладывать страйки, а за получение 3 страйков на протяжении 90 дней канал удаляется с платформы.

Ужесточение правил на YouTube было внедрено через несколько дней после того, как подросток разбил автомобиль, участвуя в вызове Bird Box, когда люди пытаются перемещаться с завязанными глазами, как персонажи в одноименном фильме Netflix. Хотя в Netflix просят зрителей не завязывать глаза, подражая героям фильма Bird Box.

Кроме того, YouTube ужесточил правила в отношении использования значков видео и ссылок в описании видео. Даже если сам ролик не нарушает правил, но обновлённые принципы сообщества нарушены в значках видео (содержат порнографию или сцены насилия) или ссылках (ведут на сайты с порнографией, вредоносным ПО или являются спамом), то ролик может быть удалён, а канал наказан наложением страйка. В данном случае также внедряется 2-месячный льготный период, чтобы авторы каналов могли самостоятельно выявить и устранить нарушения.

Источник: Engadget