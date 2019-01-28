YouTube станет «гораздо реже» рекомендовать к просмотру ролики, в которых пропагандируются теории заговоров
Видеохостинг YouTube предпринял первые шаги по борьбе с дезинформацией: в рамках пилотного эксперимента для пользователей из США было ограничено попадание в список рекомендаций «пограничного контента», то есть роликов, которые формально соответствуют правилам хостинга, но находятся «на грани».
Как сообщается, подобные материалы отныне будут появляться среди рекомендаций «гораздо реже». По словам представителей YouTube, изменения затрагивают «1% видео, размещенного на платформе».
«Мы начнем реже показывать в рекомендациях «пограничный контент», который может навредить пользователям, например, рекламу чудодейственных лекарств от серьезных болезней, заявления сторонников плоской Земли или недостоверную информацию о событиях 11 сентября», — говорится в заявлении компании.
По мнению видеохостинга, данные изменения олицетворяют собой «компромисс между выполнением прямых обязанностей перед пользователями и свободой слова». При этом представители YouTube подчеркивают, что перемены окажут влияние только на возможность попасть в список рекомендаций, а не на сами «спорные» видеоматериалы, размещенные на платформе. Кроме того, если пользователь подписан на канал, распространяющий дезинформацию, то «пограничный контент» с него по-прежнему будет отображаться в ленте рекомендаций.
Источник: The Verge