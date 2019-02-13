Google ограничит сферу применения Android Things лишь умными колонками и умными дисплеями

Компания Google изменила подход к своей программной платформе Android Things. Если изначально она позиционировалась в качестве единой платформы для широкого перечня интернета вещей, то теперь в Google решили скоромно сосредоточиться лишь на умных колонках и умных дисплеях.

Напомним, когда платформа Android Things была анонсирована в декабре 2016 года, Google позиционировала её в качестве операционной системы для всего перечня интеллектуальных устройств. В свою очередь, она стала результатом переосмысления IoT-платформы Brillo. При помощи Android Things разработчики могли бы создавать код для устройств интернета вещей, используя уже известные инструменты, с помощью которых они создавали приложения и для Android-смартфонов. Помимо умных колонок и дисплеев Android Things могла бы использоваться для роботов, проекторов, инсталляций, 3D принтеров и множества других устройств в рамках концепции интернета вещей.

Но 2 года спустя Google решила сосредоточить Android Things только на умных колонках и умных дисплеях. Кроме того, в последнее время Google уделяет больше внимания использованию виртуального помощника Google Assistant (а не Android Things) в качестве связующего звена для устройств интернета вещей. В январе Google анонсировала Google Assistant Connect – способ интеграции Google Assistant во все виды устройств, от простых дисплеев на базе технологии электронных чернил до подключенных посудомоечных машин.

Источник: The Verge